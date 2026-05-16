Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Eurovision Song Contest Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Kultur
  4. Song Contest
meinl song contest
© instagram/beate meinl-reisinger

Außenministerin

Meinl-Reisinger im Glitzer-Top beim ESC

Von
16.05.26, 21:37
Teilen

Das lange Warten hat ein Ende: Pünktlich um 21 Uhr ist Samstagabend das Finale des 70. Eurovision Song Contest in Wien gestartet. Auch Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ist in der Wiener Stadthalle.

Der Auftakt gehörte dabei Vorjahressieger JJ, dessen Bühnenschiffchen zunächst auf eine imaginäre Reise durchs Land geschickt wurde, bevor es in der Stadthalle landete, wo der Sänger die traditionelle Flaggenparade der Teilnehmeracts mit seinem "Wasted Love" rahmen durfte - inklusive aufwendiger Tanz- und Artistikchoreografie. 

Damit beginnt bereits das große Zittern für Fans und Favoriten, wurde doch auch das Voting für die diesjährige Ausgabe schon geöffnet. Mit den besten Siegaussichten geht nach wie vor das finnische Duo Linda Lampenius und Pete Parkkonen mit seinem dramatischen Geigenduett "Liekinheitin" in den Abend, wobei sich Australiens Popdiva Delta Goodrem mittlerweile zur ersten Verfolgerin gemausert hat.

Große Überraschung des Abends 

Vielleicht liefert ihr Bombastpop "Eclipse" die große Überraschung des Abends. Die Durchstarterin der vergangenen Stunden ist allerdings die Bulgarin Dara mit ihrer Wuchtnummer "Bangaranga", die das Feld von hinten aufräumte und sich mittlerweile auf den letzten Platz am Stockerl vorgearbeitet hat, während Publikumsliebling Akylas ("Ferto") auf Platz 4 abgerutscht ist. Aber nicht zuletzt JJs Sieg im Vorjahr hat gezeigt, dass man diesen Prognosen nicht immer trauen kann. 

Im Glitzer-Top

Auch Außenminiserin Beat Meinl-Reisinger ist beim Mega-Event in Wien mit vor Ort und zeigt sich in einem Glitzer-Top.

meinl song contest
© instagram/beate meinl-reisinger

Gut gelaunt, so zeigte sich die NEOS-Chefin auf Instagram.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen