Blackout im ORF! Sendeausfall vor ESC-Finale

Blackout im ORF! Kurz vor dem ESC-Finale krachte das Signal zusammen!

Mega-Panne vor der großen ESC-Show! In der Countdown-Show brach plötzlich das Signal zusammen.

Während die Sängerin Lea gerade zum 60. Jubiläum von "Merci, Cherie" den Klassiker von Udo Jürgens trällerte, wurde es im Rundfunk schwarz.

Schnell wurde ein Werbeblock eingespielt, um die Panne zu überbrücken.