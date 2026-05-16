Hier kann man beim ESC mitstimmen & so viel kostet das Voting

Untrennbar mit dem Song-Contest verbunden ist auch das legendäre internationale Voting. Alle Infos zur Abstimmung!

Wer bekommt die heiß begehrten "12 Points"? Beim großen Voting stimmberechtigt sind heute Abend alle Länder, die am ESC teilnehmen. Ausnahme sind die "Rest of the World"-Länder: Hier läuft das Online-Voting bis zum Start der Show.

Für die Teilnehmerländer heißt es: Zum Telefon greifen! In Österreich kann man über 0901-05025 gefolgt von der zweistelligen Startnummer anrufen, auch ein SMS an die gleiche Nummer wird gewertet. Jeder Vote kostet 50 Cent.

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24/24 © Getty Images Geheimfavorit Søren Torpegaard Lund hat bei „Før vi går hjem“ eine überdimensionale Glasbox dabei. Darin lassen fünf Tänzer lasziv das Becken kreisen. Kein Wunder also, dass er aufs Dach klettert und mitmachen will. Das gefällt den Fans! © Getty Images Swarovski und Ostrowski: Das Moderatoren-Team legt los! © Getty Images Swarovski und Ostrowski: Das Moderatoren-Team legt los! © Getty Images Swarovski und Ostrowski: Das Moderatoren-Team legt los! © Getty Images Die Eröffnung der Show © Getty Images Die Eröffnung der Show © Getty Images Die Eröffnung der Show © oe24/Martens Fans © Fuhrich Michael Ludwig © zVg Bundespräsident Van der Bellen ist da! © zVg Martina Reuter und ihr Vladi © oe24/Martens Angelika und Wolfgang Rosam © Fuhrich © Fuhrich Michael Lameraner und Adi Weiss © Fuhrich © oe24/Martens Fans © oe24/Martens Fans © oe24/Martens Fans © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © oe24/Martens Fans © oe24/Martens Schlange vor der Stadthalle.

Preislich liegt Österreich übrigens im Mittelfeld, das Voting ist genauso teuer wie etwa in Italien. In Finnland muss man für eine Stimme 1,5 Euro in Kauf nehmen, gefolgt von Estland (1,4 €) und der Schweiz (1,31 €).

Am billigsten kommen Deutschland mit 14 Cent und Dänemark mit 13 Cent davon.