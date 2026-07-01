Trauer um eine Musik-Legende: Village People-Frontman gestorben

Die Musikwelt trauert um eine absolute Disco-Legende: Victor Willis, der weltbekannte Leadsänger der Village People, ist nach einer kurzen, aber schweren Krankheit verstorben.

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Die traurige Nachricht wurde am Mittwoch über die offiziellen Social-Media-Kanäle der Band geteilt, wo tiefe Bestürzung herrscht. In einem hochemotionalen Statement heißt es: "Mit tiefer Trauer geben wir den Tod von VICTOR WILLIS, dem Leadsänger der Village People, bekannt." Auch für zahlreiche Fans in Österreich ist es ein schmerzhafter Abschied von einem Idol, das die Popkultur nachhaltig geprägt hat. Der Tod folgte auf einen raschen Abschied im privaten Kreis nach einer kurzen, aber schweren Erkrankung. In der Originalmitteilung der Band gibt es allerdings eine kleine Ungenauigkeit bei der Zeitangabe: Es wird berichtet, dass der Musiker am Montag verstorben sei, obwohl das beigefügte Datum des 30. Juni im aktuellen Jahr 2026 auf einen Dienstag fällt. Das Management bittet die Öffentlichkeit nun eindringlich um die Respektierung der Privatsphäre der Angehörigen.

Hits für die Ewigkeit

Village People © Getty Images

Mit dem Sänger verliert die Welt einen Singer-Songwriter, dessen musikalisches Erbe unsterblich bleibt. Als Gründungsmitglied führte er die Band Ende der 1970er-Jahre zu absolutem Weltruhm. Songs wie "Y.M.C.A.", "Go West" und "In The Navy" wurden zu zeitlosen Hymnen des Zusammenhalts, der Lebensfreude und der LGBTQ+-Szene, deren historisches Herz im New Yorker Greenwich Village auch der Namensgeber der Formation war.

Rückkehr auf die Bühne

Village People © FIFA via Getty Images

Obwohl er die Gruppe 1979 vorübergehend verließ und über die Jahrzehnte verschiedene Besetzungen seine Rolle übernahmen, blieb der Frontmann stets das wahre Herzstück. Seine triumphale Rückkehr im Jahr 2017 bewies, dass seine Strahlkraft ungebrochen war: Bis zuletzt brachte er mit den Village People die Bühnen von Festivals und Pride-Events weltweit zum Beben. Er wurde 75 Jahre alt.