Butterfly Dance!-Festival mit Moby und Austro-Acts

Das Butterfly Dance! Festival lockt mit einer magischen Atmosphäre und einem hochkarätigen Line-Up. Elektronische Musik trifft hier auf grandiose Soul-Klänge.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das mit Spannung erwartete "Butterfly Dance!" verspricht auch heuer wieder tanzbare Energie und mitreißende Beats für alle Musikfans. Als absoluter Headliner ist mit Moby ein wahrer Pionier der elektronischen Musik mit dabei, der die Besucher mit einer gewohnten Mischung aus sphärischen Klanglandschaften, treibenden Beats und souligen Vocals begeistern wird. Das Programm lässt die Herzen der Festival-Besucher definitiv höher schlagen.

Pop-Ikonen und internationale Stars

Moby © Getty Images for Coachella

Für eine absolute Mörder-Stimmung auf dem Dancefloor des Butterfly Dance! Festivals sorgt zudem die Disco-Pop-Ikone Sophie Ellis-Bextor. Unterstützung bekommt das hochkarätige internationale Line-Up vom italienischen Musiker Jovanotti, der nicht nur eine gehörige Portion tanzbare Energie, sondern auch tiefgründige Songs auf das Event mitbringt. Ebenfalls international mit dabei ist der bekannte Soulmusiker Curtis Harding.

Sophie Ellis-Bextor © Redferns

Starke Acts aus Österreich

Auch die heimische Musikszene zeigt sich auf dem Event bestens vertreten. Als österreichische Vertreter stehen das Soul-Trio Sladek sowie Jürgen Drimal / Vienna Scientists fest auf dem Programm. Abgerundet wird das vielseitige Musikangebot durch eine Groove-orientierte Performance des elektronischen Powertrios Kraak & Smaak Soundsystem.