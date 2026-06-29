Clive Davis
Superstars nehmen Abschied von Musik-Legende
Am Montag nahm die Familie gemeinsam mit engen Freundinnen, Freunden und Musikgrößen in der Central Synagogue in Midtown Manhattan im privaten Rahmen Abschied. Für viele Musikfans, die mit den von ihm produzierten Welthits aufgewachsen sind, geht damit eine Ära zu Ende. Clive Davis war letzten Montag im Alter von 94 Jahren an einer altersbedingten Erkrankung gestorben.
Weltstars weinen in New York
Zur Trauerfeier kamen zahlreiche Berühmtheiten, die Davis während seiner über sechs Jahrzehnte langen Karriere unter Vertrag genommen hatte. Unter den Gästen trauerten Dionne Warwick (85), Barry Manilow (83), Alicia Keys (45), Bruce Springsteen (76), Kenny G (70) und Jennifer Hudson (44). Sie alle verdanken dem Manager eine Schlüsselrolle in ihrer Laufbahn. Zudem nahmen Persönlichkeiten wie Adrien Brody (53), Usher (47), Stevie Wonder (76), Netflix-Co-CEO Ted Sarandos (61), Babyface (67), Hoda Kotb (61) und Gayle King (71) Abschied.
Emotionale Songs zum Abschied
Die Zeremonie begann mit einem Klarinettenstück von Kenny G. Es folgten emotionale Reden seiner Söhne Fred und Doug sowie von Warwick, Manilow, Keys und Springsteen. Für einen besonders bewegenden Moment sorgte Jennifer Hudson mit ihren Gesangseinlagen. Sie sang Leonard Cohens "Hallelujah" und Whitney Houstons Version von "I Will Always Love You", wodurch sie das Publikum und sich selbst zu Tränen rührte.
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Ein unvergessliches musikalisches Erbe
Clive Davis hinterlässt seine Kinder Fred, Lauren, Mitch und Doug, acht Enkelkinder, zwei Urenkel, seinen Cousin Jo und seinen Partner Greg Schriefer. Seine Karriere begann als Anwalt, bevor er Columbia Records leitete, Arista Records sowie J Records gründete und Stars wie Whitney Houston entdeckte. In den sozialen Medien würdigten ihn unzählige Wegbegleiter. Bruce Springsteen betonte, Davis habe sein Leben verändert, während Patti Smith ihm für ein halbes Jahrhundert Begleitung dankte. Songschreiberin Diane Warren erklärte, man habe den größten Musikmann aller Zeiten verloren.
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