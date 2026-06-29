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Clive Davis

Superstars nehmen Abschied von Musik-Legende

Clive Davis wird zu Grabe getragen
© Getty Images
Die Musikwelt trauert um einen ihrer Größten: Musikmanager-Legende Clive Davis wurde in New York beigesetzt. Zahlreiche Weltstars erwiesen dem einflussreichen Produzenten die letzte Ehre.
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Am Montag nahm die Familie gemeinsam mit engen Freundinnen, Freunden und Musikgrößen in der Central Synagogue in Midtown Manhattan im privaten Rahmen Abschied. Für viele Musikfans, die mit den von ihm produzierten Welthits aufgewachsen sind, geht damit eine Ära zu Ende. Clive Davis war letzten Montag im Alter von 94 Jahren an einer altersbedingten Erkrankung gestorben.

Bruce Springsteen
Bruce Springsteen © GC Images

Weltstars weinen in New York

Adrien Brody und Georgina Chapman
Adrien Brody und Georgina Chapman © Getty Images

Zur Trauerfeier kamen zahlreiche Berühmtheiten, die Davis während seiner über sechs Jahrzehnte langen Karriere unter Vertrag genommen hatte. Unter den Gästen trauerten Dionne Warwick (85), Barry Manilow (83), Alicia Keys (45), Bruce Springsteen (76), Kenny G (70) und Jennifer Hudson (44). Sie alle verdanken dem Manager eine Schlüsselrolle in ihrer Laufbahn. Zudem nahmen Persönlichkeiten wie Adrien Brody (53), Usher (47), Stevie Wonder (76), Netflix-Co-CEO Ted Sarandos (61), Babyface (67), Hoda Kotb (61) und Gayle King (71) Abschied.

Alicia Keys
Alicia Keys © Getty Images

Emotionale Songs zum Abschied

Ted Sarandos
Ted Sarandos © Getty Images

Die Zeremonie begann mit einem Klarinettenstück von Kenny G. Es folgten emotionale Reden seiner Söhne Fred und Doug sowie von Warwick, Manilow, Keys und Springsteen. Für einen besonders bewegenden Moment sorgte Jennifer Hudson mit ihren Gesangseinlagen. Sie sang Leonard Cohens "Hallelujah" und Whitney Houstons Version von "I Will Always Love You", wodurch sie das Publikum und sich selbst zu Tränen rührte.

Dionne Warwick
Dionne Warwick © WireImage

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Stevie Wonder
Stevie Wonder © WireImage

Ein unvergessliches musikalisches Erbe

Barry Manilow
Barry Manilow © GC Images

Clive Davis hinterlässt seine Kinder Fred, Lauren, Mitch und Doug, acht Enkelkinder, zwei Urenkel, seinen Cousin Jo und seinen Partner Greg Schriefer. Seine Karriere begann als Anwalt, bevor er Columbia Records leitete, Arista Records sowie J Records gründete und Stars wie Whitney Houston entdeckte. In den sozialen Medien würdigten ihn unzählige Wegbegleiter. Bruce Springsteen betonte, Davis habe sein Leben verändert, während Patti Smith ihm für ein halbes Jahrhundert Begleitung dankte. Songschreiberin Diane Warren erklärte, man habe den größten Musikmann aller Zeiten verloren.

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