Barry Manilow nach Krebs-OP zurück auf der Bühne – neue Konzerttermine fix

Mit vorsichtigem Optimismus meldet sich eine Pop-Ikone zurück auf die Bühne. Barry Manilow hat nach gesundheitlich herausfordernden Wochen neue Konzerttermine angekündigt – und macht damit seinen Fans Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen.

Der 82-jährige US-Sänger hatte im Dezember öffentlich gemacht, dass bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert worden war. Kurz vor Weihnachten folgte die Nachricht, dass eine Operation notwendig sei, weshalb die für Jänner geplanten Konzerte vorerst verschoben wurden. Inzwischen wurde Manilow an der Lunge operiert. „Dank der Früherkennung verlief die Operation gut, und sein Ärzteteam ist optimistisch“, zitierte das Branchenmagazin Variety aus einer Mitteilung.

Comeback auf der Bühne

Nun steht fest: Die abgesagten Termine werden nachgeholt – und sogar erweitert. Die ursprünglich für Jänner geplanten Shows wurden auf März und April verschoben. Darüber hinaus kündigte Manilow zusätzliche Auftritte an. Auf seiner offiziellen Instagram-Seite heißt es dazu wörtlich: „Überraschung! Barry fühlt sich großartig ... so gut, dass er beschlossen hat, sechs zusätzliche Konzerte zu seinem bestehenden März-Programm hinzuzufügen.“ Geplant sind Auftritte in Charlotte, Norfolk, Baltimore, Cincinnati, Nashville und Lexington.

Die Konzertreihe des New Yorkers, der mit Hits wie „Copacabana“ und „Mandy“ Musikgeschichte schrieb, startet am 27. Februar in Florida und endet am 29. April in Duluth, Georgia. Der Vorverkauf für die März-Termine beginnt laut Bericht am Mittwoch, 14. Jänner, um 10 Uhr Ortszeit und läuft bis Donnerstag, 15. Jänner, 22 Uhr. Der reguläre Ticketverkauf startet am Freitag, 16. Jänner, um 10 Uhr Ortszeit.