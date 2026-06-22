Musik-Legende Clive Davis ist tot

Der legendäre Musikproduzent Clive Davis ist im Alter von 94 Jahren in Los Angeles gestorben. Er galt als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der amerikanischen Rock- und Popmusik.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

US-Medien vermeldeten das Ableben des 94-Jährigen und beriefen sich hierbei übereinstimmend auf Informationen aus dem Kreis seiner Familie sowie seines Managements. Kurz vor seinem Tod war er aufgrund von schweren Atemproblemen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der einflussreiche Musikproduzent Clive Davis prägte über Jahrzehnte hinweg die Musikszene entscheidend.

Hitmacher Clive Davis tot

Davis besaß die besondere Gabe, künftige Hits treffsicher zu erkennen. Wegen dieser Fähigkeit wurde er in der gesamten Branche ehrfürchtig als "der Mann mit dem goldenen Ohr" bekannt.

Genialer Musikproduzent prägte Weltstars

Er hievte zahlreiche Ausnahmetalente an die Spitze der Charts. Er förderte unter anderem die Karrieren von Bob Dylan, Whitney Houston und Bruce Springsteen maßgeblich. Der geschätzte Musikproduzent Clive Davis hinterlässt damit ein bleibendes Erbe in der Geschichte der Pop- und Rockmusik.