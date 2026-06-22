"Wollte nie Kinder"
Marc Terenzi reagiert auf Diss-Song seiner Tochter
In einem auf Social Media veröffentlichten Ausschnitt singt die 19-Jährige unter anderem: "Er war schon immer ein Narzisst" und "Mein Vater wollte nie Kinder". Die Aussagen werden in sozialen Netzwerken bereits heftig diskutiert. Der Song wirkt wie eine emotionale Verarbeitung der schwierigen Beziehung zwischen Vater und Tochter – und sorgt nun für große Aufmerksamkeit in der Promiwelt.
Marc Terenzi reagiert
Auch Marc Terenzi hat inzwischen auf die öffentlichen Vorwürfe reagiert. Gegenüber Medien zeigt er Verständnis für die Gefühlslage seiner Tochter und spricht offen über seine eigene Vergangenheit. Der Sänger räumt ein, dass er in der Vergangenheit mit persönlichen Problemen zu kämpfen hatte und dadurch nicht immer ein guter Vater gewesen sei. Gleichzeitig betont er seine Liebe zu seinen Kindern.
Auch interessant
Öffentliche Familienauseinandersetzung
Die Beziehung zwischen Marc Terenzi und seiner Tochter war in der Vergangenheit bereits mehrfach Thema in der Öffentlichkeit. Nun erreicht der Konflikt durch den neuen Song eine neue Dimension – mitten im Rampenlicht. Ob es zu einer persönlichen Aussprache kommt, ist derzeit unklar. Fest steht: Die musikalische Abrechnung sorgt für jede Menge Gesprächsstoff.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden