Klopp mit Hammer-Aussage über ÖFB-Team

Jürgen Klopp glänzt bei der WM als Experte von MagentaTV. Vor dem Duell von Österreich gegen Argentinien haute der 59-Jährige über Ralf Rangnicks Team einen raus.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der ehemalige Liverpool- und Dortmund-Trainer-Held blickte auf die Kracher-Partie in der WM-Gruppe J (heute 19 Uhr/live ServusTV) voraus und schwärmte bereits früh von einem "hochinteressanten Spiel".

Doch wie schätzt Klopp die Chance der Österreicher ein? Er sieht sie nicht chancenlos: "Österreich ist in diesem Spiel natürlich nicht Favorit, aber sie sind mittlerweile ein richtiger Challenger für jede Mannschaft."

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Der Grund? "Weil sie top organisiert gegen den Ball sind", so der TV-Experte. "Das werden die Argentinier merken, die Räume werden schwieriger zu finden sein."

Klopp schwärmt vom ÖFB-Team

Generell geriet Klopp bei unserem Team ins Schwärmen. Dabei fiel die magische Phrase: "Es könnte erneut eine Goldene Generation sein, die Österreich da gerade zur Verfügung hat."

Besonderes Lob bekam aber nicht nur die Qualität im ÖFB-Kader, sondern auch dessen Anführer. Ralf Rangnick ist der "perfekte Trainer für diese Mannschaft". Lob von Red-Bull-Sportboss für den ehemaligen Red-Bull-Sportboss.