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Autobrand in Garage

Feuer-Alarm unterm Landhaus

Mehrere Feuerwehrfahrzeuge und ein Rettungshubschrauber vor einem modernen Bürogebäude.
© zVg
Groß-Einsatz in der Tiefgarage des Landhauses zu St. Pölten.
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In der Tiefgarage unter dem Landhaus geriet ein geparkter Pkw in Brand. Mehrere Feuerwehrfahrzeuge rückten an – die Freiwillige Feuerwehr St. Pölten Stadt hatte das Feuer rasch unter Kontrolle, wie Mateusz Fryn, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten Stadt, bestätigt.

Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge vor einem Gebäude, Feuerwehrleute stehen neben dem Einsatzwagen.
Mehre Einsatzteams. © zVg

Brandursache zur Stunde ungeklärt

Feuerwehr und Polizei arbeiten gemeinsam an einem Einsatz bei einem Auto in einer Parkgarage.
In der Landhausgarage. © zVg

Bergung. Das ausgebrannte Fahrzeug wird derzeit aus der Garage entfernt. Die Brandursache ist am frühen Nachmittag noch ungeklärt.

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