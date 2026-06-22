Autobrand in Garage
Feuer-Alarm unterm Landhaus
In der Tiefgarage unter dem Landhaus geriet ein geparkter Pkw in Brand. Mehrere Feuerwehrfahrzeuge rückten an – die Freiwillige Feuerwehr St. Pölten Stadt hatte das Feuer rasch unter Kontrolle, wie Mateusz Fryn, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten Stadt, bestätigt.
Brandursache zur Stunde ungeklärt
Bergung. Das ausgebrannte Fahrzeug wird derzeit aus der Garage entfernt. Die Brandursache ist am frühen Nachmittag noch ungeklärt.
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