Feuer-Alarm unterm Landhaus

Groß-Einsatz in der Tiefgarage des Landhauses zu St. Pölten.

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In der Tiefgarage unter dem Landhaus geriet ein geparkter Pkw in Brand. Mehrere Feuerwehrfahrzeuge rückten an – die Freiwillige Feuerwehr St. Pölten Stadt hatte das Feuer rasch unter Kontrolle, wie Mateusz Fryn, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten Stadt, bestätigt.

Mehre Einsatzteams. © zVg

Brandursache zur Stunde ungeklärt

In der Landhausgarage. © zVg

Bergung. Das ausgebrannte Fahrzeug wird derzeit aus der Garage entfernt. Die Brandursache ist am frühen Nachmittag noch ungeklärt.