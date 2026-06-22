Wer war die positivste Überraschung der WM?

Mitmachen und abstimmen: Welches Underdog-Team konnte bei der WM bislang am ehesten überzeugen?

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Bislang machen bei der WM zahlreiche Anhänger von verschiedensten Nationen auf sich aufmerksam. Doch für die oe24-Leser war klar: Keiner lieferte bislang eine bessere Fan-Leistung ab als Österreich! Gut, ein anderes Ergebnis wäre überraschend gewesen.

Doch die rot-weiß-roten Massen sorgten auch rund um San Francisco für positive Schlagzeilen, die Einheimischen waren begeistert. Mit 40 Prozent aller Stimmen lag Österreich klar vor den schottischen Fans (27 %), die für ihre Stimmung (und den Alkohol-Konsum) bekannt sind. Hier gibt es das Ergebnis:

Die kleinen Nationen zeigen groß auf

Eine Fußball-WM ist gerade in der Anfangsphase des Turniers ein Event der kleinen Nationen. Bei der größten WM aller Zeiten sind auch viele Neulinge dabei, die bislang auf sich aufmerksam machen konnten. Die kleinen Nationen zeigen groß auf.

So zum Beispiel Kap Verde, die nach dem sensationellen 0:0 gegen Europameister Spanien nun sogar ein 2:2 gegen Uruguay nachlieferten. Oder auch die DR Kongo, die Cristiano Ronaldos Portugal beim 0:0 zur Verzweiflung gebracht hat sowie Iran beim wohl besten 0:0 des Turniers gegen Belgien. Doch nicht nur Underdogs machten mit Punkten Schlagzeilen, sondern auch gute Teams, die plötzlich sehr gut spielten. Gastgeber USA träumt schon vom großen Coup, Kanada und die Elfenbeinküste zeigten spielerisch auf.

Stimmen Sie jetzt auf oe24 für Ihre größte Überraschung des Turniers.