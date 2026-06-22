Tornado-Alarm! Heutiger WM-Hit vor Absage

Wegen einer amtlichen Unwetterwarnung könnte der heutige WM-Kracher komplett abgesagt werden.

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Alarmstimmung in den USA. Für den Austragungsort Philadelphia, wo ab 23 Uhr (MESZ) Frankreich auf den Irak treffen soll, wurde eine amtliche Unwetterwarnung ausgerufen.

Demnach könnte das Spiel laut einem CBS-Bericht sogar komplett abgesagt werden. Meteorologen warnen explizit davor, dass sich mehrere Gewittersysteme zu einem heftigen Unwetter entwickeln können.

Zu hohes Risiko

Die Durchführung der Großveranstaltung im Lincoln Financial Field wäre in weiterer Folge ein zu hohes Risiko. Die Warnung betrifft nicht nur das Umfeld des Stadions. Sogar der Flugverkehr ist bereits beeinträchtigt, was für beide Teams bei der geplanten Abreise erhebliche Probleme verursachen könnte.

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Allerdings ist es bei dem dichten Turnierplan nahezu unmöglich, das Spiel an einem anderen Tag nachzuholen. Dementsprechend könnten beide Mannschaften gezwungen sein, stundenlang im heftigen Unwetter von Philadelphia zu warten, ob doch noch gespielt werden kann.