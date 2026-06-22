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Unwetter-Warnung

Tornado-Alarm! Heutiger WM-Hit vor Absage

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Fans in gelben Trikots versammeln sich vor dem Philadelphia-Stadion zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026.
© Getty Images
Wegen einer amtlichen Unwetterwarnung könnte der heutige WM-Kracher komplett abgesagt werden.
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Alarmstimmung in den USA. Für den Austragungsort Philadelphia, wo ab 23 Uhr (MESZ) Frankreich auf den Irak treffen soll, wurde eine amtliche Unwetterwarnung ausgerufen.

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Demnach könnte das Spiel laut einem CBS-Bericht sogar komplett abgesagt werden. Meteorologen warnen explizit davor, dass sich mehrere Gewittersysteme zu einem heftigen Unwetter entwickeln können.

Zu hohes Risiko

Die Durchführung der Großveranstaltung im Lincoln Financial Field wäre in weiterer Folge ein zu hohes Risiko. Die Warnung betrifft nicht nur das Umfeld des Stadions. Sogar der Flugverkehr ist bereits beeinträchtigt, was für beide Teams bei der geplanten Abreise erhebliche Probleme verursachen könnte.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 19: Philadelphia Stadium prior to a FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Haiti at Philadelphia Stadium on June 19, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Howard Smith/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)
© ISI Photos via Getty Images

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Allerdings ist es bei dem dichten Turnierplan nahezu unmöglich, das Spiel an einem anderen Tag nachzuholen. Dementsprechend könnten beide Mannschaften gezwungen sein, stundenlang im heftigen Unwetter von Philadelphia zu warten, ob doch noch gespielt werden kann.

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