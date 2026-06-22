Wilde Spekulationen um Lionel Messi

Argentinische Medien spekulieren vor dem Hit gegen Österreich.

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Mega-Showdown bei der Weltmeisterschaft! Auf das österreichische Nationalteam wartet heute im Dallas Stadium der ultimative Härtetest gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien. Das Match des Jahres wird ab 19:00 Uhr live auf ServusTV übertragen und steht ganz im Zeichen eines Mannes: Weltstürmer Lionel Messi. Der bald 39-jährige Altmeister brennt auf das Duell und schoss sich bereits beim souveränen 3:0-Auftakt gegen Algerien mit einem sensationellen Triplepack warm.

Wenige Stunden vor Anpfiff sorgen nun allerdings Meldungen aus Argentinien für Wirbel. Mehrere Zeitungen spekulieren darüber, dass Teamchef Lionel Scaloni den Superstar gegen Österreich schonen könnte. Der 38-Jährige hatte vor der WM mit Verletzungen zu kämpfen.

© FIFA via Getty Images

Es wird zwar vorwiegend damit gerechnet, dass Messi in der Startelf steht, der Superstar soll aber nicht 90 Minuten spielen. Bereits beim Auftakt gegen Algerien wurde der 38-Jährige ausgewechselt – möglich, dass Messi dieses Mal gar nur eine Halbzeit spielt. Dies hängt aber wohl vor allem mit dem Spielstand zusammen.