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Laut Supercomputer

WM-Hammer: Österreich zu 97 Prozent weiter

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Schon heute kann die Rangnick-Elf auch rechnerisch alles klar machen.
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Österreichs Fußball-Nationalteam bestreitet am Montag (19.00 Uhr MESZ, live ServusTV) sein zweites Gruppenmatch bei der WM in Nordamerika. Im Dallas Stadium kommt es gegen Titelverteidiger Argentinien zum Duell zweier Auftaktsieger. Die ÖFB-Truppe ist Außenseiter, würde aber mit einem Sieg ebenso vorzeitig den Aufstieg aus Gruppe J ins Sechzehntelfinale fixieren wie Lionel Messi und Co. Erzielt der Superstar gegen Österreich ein Tor, wäre er alleiniger WM-Rekordtorschütze.

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Der noch bis Mittwoch 38-Jährige hatte Algerien beim 3:0 mit einem Triplepack quasi im Alleingang besiegt. Die taktische Ausrichtung und Aufstellung von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick gegen die "Albiceleste" wird mit Spannung erwartet. Offen ist der Einsatz von Stefan Posch wegen des beim 3:1 gegen Jordanien erlittenen Kieferbruchs. Der Defensivmann würde mit Spezialmaske spielen. Das Parallelmatch Jordanien gegen Algerien ist für Dienstag (5.00 Uhr MESZ) in San Francisco angesetzt. Gegen die Algerier spielen die Österreicher am Sonntag (4.00 Uhr MESZ) in Kansas City.

97 Prozent

Österreich kann mit einem Punktegewinn gegen Argentinien den Einzug in die K.o.-Phase schon fixieren, doch auch bei einer Niederlage würden die Chancen des ÖFB-Teams intakt bleiben. Laut der Statistik-Plattform Football Meets Data steht Österreich bereits jetzt zu 97 Prozent im Sechzehntelfinale.

Aufgrund der Ergebnisse in den anderen Gruppen würde Österreich aus derzeitigem Stand wohl auch als Gruppendritter mit nur 3 Punkten aufsteigen. Allerdings könnte das ÖFB-Team theoretisch auch noch Gruppenletzter werden. Die Rangnick-Elf hat es aber ohnehin selbst in der Hand und kann schon heute alles klar machen.

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