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Britney Spears hofft auf ein weiteres Baby

Britney Spears im gelben Kleid mit Sonnenbrand spielt drinnen eine Ukulele.
© Instagram/britneyspears
Pop-Ikone Britney Spears (44) hat ihre Fans mit einem neuen Tanz-Video überrascht. Im Instagram-Post offenbart die Sängerin, dass sie sich ein weiteres Kind wünscht.
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Britney Spears sorgt mit einem neuen Video auf Instagram für Aufsehen. Darin zeigt sich die Sängerin tanzend mit einer Ukulele, während sie im Post-Text einen tiefen Einblick in ihre Gefühlswelt gewährt. Die 44-Jährige macht dabei keinen Hehl aus ihrem großen Wunsch, noch einmal Mutter zu werden.

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Emotionale Worte der Sängerin

Britney Spears schreibt zu ihrem Instagram-Post: "Es ist ein emotionaler Tag für mich. Gitarren erinnern mich an kleine Aliens, so sanfte Saiten. Musik soll die Sprache der Engel sein. Ich habe diese hier in Mexiko gekauft, in der Hoffnung, dass ich eines Tages ein weiteres Baby haben kann."

Warum sie in dem Instrument ein Glücksbringer für ihren Kinderwunsch sieht, bleibt offen. In dem Clip ist die Sängerin in einem gelben Kleid zu sehen, während sie mit der Ukulele tanzt und in die Kamera lächelt.

Rückblick auf turbulente Zeiten

Neben ihrem Kinderwunsch stehen bei der Künstlerin auch ihre Erfahrungen aus der Vergangenheit im Fokus. Im März kam es zu einer Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer, bei der die Polizei Pillen in ihrem Auto fand. Quellen berichten gegenüber dem US-Promiportal "TMZ", dass es sich dabei um Adderall (Anm. ein zu den Stimulanzien zählendes Medikament zur Behandlung von ADHS) handelte, welches sie aus Mexiko mitgebracht haben soll. Kurz nach diesem Vorfall begab sich Spears in eine Entzugsklinik. Sie bekannte sich letztendlich des rücksichtslosen Fahrens unter Alkoholeinfluss schuldig – und ist für das kommende Jahr auf Bewährung.

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