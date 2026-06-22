Hollywood-Star Meryl Streep feiert heute ihren 77. Geburtstag

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An ihrem heutigen Ehrentag blickt die gesamte Filmwelt voller Bewunderung auf Meryl Streep, die nun ihr 77. Lebensjahr vollendet. Seit über 50 Jahren prägt die Ausnahmeschauspielerin die Kinoleinwände und die roten Teppiche weltweit.

Während in Hollywood oft ein enormer Druck bezüglich Jugendlichkeit und Perfektion herrscht, geht das heutige Geburtstagskind seit jeher einen ganz eigenen, radikal einfachen Weg: Sie setzt konsequent auf Natürlichkeit. Mit ihren feinen Gesichtszügen und ihrer markanten Ausstrahlung beweist sie Jahr für Jahr, dass wahre Schönheit und Charakterstärke im Alter und durch gelebte Erfahrung nur noch mehr an Tiefe gewinnen.

Meryl Streep in ihrer ikonischen Rolle als "Miranda Priestly" in der Teufel trägt Prada

Ein Leben voller Meilensteine

Ihre beispiellose Karriere ist pflastert mit unvergesslichen Momenten und großen Erfolgen. Ob mit langen, seidigen blonden Haaren bei ihrem ersten Oscar-Gewinn für "Kramer vs. Kramer" im Jahr 1980, im eleganten goldenen Kleid für "Sophies Entscheidung" 1983 oder bei ihren zahllosen, legendären Verwandlungen auf der Leinwand – Meryl Streep blieb sich selbst modisch und optisch immer treu. Zu ihren großen Meilensteinen zählt auch ihr Erscheinen auf dem Cover der US-Vogue Ende 2011, bei dem sie im Alter von 62 Jahren als das bis dato älteste Titelmodel des renommierten Magazins Geschichte schrieb.

Vorbild für Generationen

Privat meidet das 77-jährige Geburtstagskind den typischen Beauty-Wahn der Branche und begegnet dem Druck nach ewiger Jugend lieber mit einer großen Portion Humor und Gelassenheit. Fältchen und graue Haare trägt sie mit stolzer Selbstverständlichkeit, was ihr den tiefen Respekt von Fans und Kolleginnen auf der ganzen Welt einbringt.

Schauspielkollegin Nicole Kidman schwärmte einst in einem Interview mit Refinery29 über Meryls wunderschöne Haut und ihre Präsenz. An ihrem heutigen Geburtstag wird einmal mehr klar: Meryl Streep zeigt der Welt, dass echte Eleganz und Ausdruckskraft vollkommen zeitlos sind.