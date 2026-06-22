TV
E-Paper
Politik

Gegen Sporrer

Kanzler zu Haft: "Gibt keine Massen-Entlassung"

Ein Mann im Anzug spricht bei einer Veranstaltung, sein Gesicht ist verpixelt.
© GEPA pictures
Der Vorschlag von Justizministerin Sporrer sorgt für Wirbel: Sie will rund 500 Häftlinge auf einmal freilassen, um die überfüllten Justizanstalten zu entlasten. Der Kanzler meldet sich aus den USA dazu.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Vorschlag sorgt für Wirbel und koalitionäre Verstimmungen: Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) will rund 500 Häftlinge auf einmal freilassen, um die überfüllten Justizanstalten zu entlasten. Der Koalitionspartner ÖVP stieg bereits auf die Bremse.

Stocker: "Keine Massenfreilassungen"

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sagt zum Vorstoß von Justizministerin Sporrer, 500 Häftlinge zu entlassen: "Es wird keine Massenfreilassungen geben. Wenn wir per Sondergesetz hunderte Straftäter freilassen, würde das das Vertrauen in den Rechtsstaat zurecht massiv beschädigen."

Auch interessant

Milliarden-Angebot für Billig-Airline Easyjet

So will Rangnick Argentinien schocken!

Spritpreise wieder nahe am Vorkrisenniveau

Der Kanzler besteht auf folgendes: "Wir forcieren das Modell der Haft in der Heimat - straffällige Ausländer sollen ihre Haft verstärkt in ihren Herkunftsländern absitzen müssen. Nulltoleranz gegenüber Menschen, die andere gefährden." Es brauche andere Maßnahmen, um die Effizienz in den Strafanstalten zu erhöhen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

"Kleiner Scheißer": Trump-Minister beschimpft Selenskyi

Der Mehrwertsteuer-Wahnsinn in fünf Akten

500 Häftlinge sollen entlassen werden: Wer in Frage kommt

So viele Häftlinge sollen "Haft in der Heimat" verbringen

Holzleitner: Teilzeit-Studium soll kommen

Tradition oder Irrsinn? 450 Traktoren sorgen für Klima-Streit

Spanischer Ex-Minister muss 24 Jahre ins Gefängnis

Kanzler zu Haft: "Gibt keine Massen-Entlassung"

Justiz-Personal steigt auf die Barrikaden

FPÖ-General legt Mandat zurück