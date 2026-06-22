Trotz Tor
Bitter: Arnautovic wieder nur auf der Bank
Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat für das WM-Spiel gegen Argentinien im Vergleich zum Jordanien-Match drei Änderungen vorgenommen. Kevin Danso kommt für Philipp Lienhart in die Innenverteidigung, Konrad Laimer rückt anstelle von Phillipp Mwene auf die Linksverteidigerposition zurück und Paul Wanner übernimmt die Zehner-Rolle. Als Solospitze beginnt Michael Gregoritsch.
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Damit ist auch klar, dass Marko Arnautovic wieder auf der Bank Platz nehmen muss. Österreichs Rekordtorschütze war bereits gegen Jorndanien nicht in der Startelf, schoss nach seiner Einwechslung dann aber das entscheidende 3:1.
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