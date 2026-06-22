TV
E-Paper
Sport

Trotz Tor

Bitter: Arnautovic wieder nur auf der Bank

© APA/GEORG HOCHMUTH
Österreichs Rekordtorschütze darf wieder nicht von Beginn ran.
OE24 auf Google bevorzugen

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat für das WM-Spiel gegen Argentinien im Vergleich zum Jordanien-Match drei Änderungen vorgenommen. Kevin Danso kommt für Philipp Lienhart in die Innenverteidigung, Konrad Laimer rückt anstelle von Phillipp Mwene auf die Linksverteidigerposition zurück und Paul Wanner übernimmt die Zehner-Rolle. Als Solospitze beginnt Michael Gregoritsch.

Damit ist auch klar, dass Marko Arnautovic wieder auf der Bank Platz nehmen muss. Österreichs Rekordtorschütze war bereits gegen Jorndanien nicht in der Startelf, schoss nach seiner Einwechslung dann aber das entscheidende 3:1.

Auch interessant

Milliarden-Angebot für Billig-Airline Easyjet

Kanzler zu Haft: "Gibt keine Massen-Entlassung"

So will Rangnick Argentinien schocken!

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

WM-Hammer: Österreich zu 97 Prozent weiter

Bitter: Arnautovic wieder nur auf der Bank

Es geht los! Der rot-weiß-rote Fan-Tross zieht zum Stadion

Diese Glücksnägel sollen Österreich zum Sieg tragen

Klopp mit Hammer-Aussage über ÖFB-Team

KI-Ranking: Österreich ist WM-Geheimfavorit

So will Rangnick im Trainer-Duell siegen

Wilde Spekulationen um Lionel Messi

Stocker zu Stadionfrage: "Werden Lösung finden"

So will Rangnick Argentinien schocken!