International
TV
E-Paper
Immo
Stars

KI oder echt?

Katie Price überrascht mit XXL-Oberweite

Frau mit langen dunklen Haaren, Mikrofon und silbernem Kleid vor einer Backsteinwand.
© Instagram
Das Model hat schon öfter angekündigt, die größte Oberweite des Landes haben zu wollen - ist ihr das nun gelungen?
OE24 auf Google bevorzugen

Manchmal ist weniger vielleicht mehr - bei Katie Price wohl nicht. Denn das britische Model kommt ihrem Traum, die größten Brüste des Landes zu haben, immer näher.

Auch interessant

Rod Stewart: Große Sorge nach Herz-OP und Tour-Aus

Jetzt ist es fix: Oasis rocken Österreich!

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez haben geheiratet!

Oberweite vergrößert

Mehrfach hat sie erklärt, wie gerne sie eine XXL-Oberweite haben wolle. Die neuesten Bilder zeigten: bei ihr ist obenrum einiges los! Doch auf Instagram sind sich die Fans in den Kommentarspalten gar nicht sicher, ob diese Vergrößerung echt sein kann. War da eine K.I. im Spiel oder Fotoshop? Das Resultat sorgt jedenfalls für gemischte Gefühle auf Insta.

So stehts um die Liebe

Das turbulente Liebesleben von Katie Price (48) nimmt die nächste Wendung: Während ihr vierter Ehemann Lee Andrews im Wüstenstaat Dubai zum wiederholten Male hinter Gittern sitzt, sorgt das Ex-Glamour-Model mit neuen Bildern im Netz für gewaltige Spekulationen. Trotz Berichten über die Konsultation einer Scheidungsanwältin trug Katie nun wieder demonstrativ ihren Ehering.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Katie Price überrascht mit XXL-Oberweite

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez sind verheiratet

Wie viel sind eine Billion

Experte deckt auf: So trickst McDonalds Kunden an der SB-Kassa aus

Rod Stewart: Große Sorge nach Herz-OP und Tour-Aus

Vampires: "Wir sind die teuerste Barband der Welt!"

Mel Gibson erhält Beistand von Ex-Frau

Mercedes frischt stärkste C-Klasse auf

Jetzt ist es fix: Oasis rocken Österreich!

Marek fordert Sicherheitsschleusen