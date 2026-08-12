Katie Price überrascht mit XXL-Oberweite

Das Model hat schon öfter angekündigt, die größte Oberweite des Landes haben zu wollen - ist ihr das nun gelungen?

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Manchmal ist weniger vielleicht mehr - bei Katie Price wohl nicht. Denn das britische Model kommt ihrem Traum, die größten Brüste des Landes zu haben, immer näher.

Oberweite vergrößert

Mehrfach hat sie erklärt, wie gerne sie eine XXL-Oberweite haben wolle. Die neuesten Bilder zeigten: bei ihr ist obenrum einiges los! Doch auf Instagram sind sich die Fans in den Kommentarspalten gar nicht sicher, ob diese Vergrößerung echt sein kann. War da eine K.I. im Spiel oder Fotoshop? Das Resultat sorgt jedenfalls für gemischte Gefühle auf Insta.

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So stehts um die Liebe

Das turbulente Liebesleben von Katie Price (48) nimmt die nächste Wendung: Während ihr vierter Ehemann Lee Andrews im Wüstenstaat Dubai zum wiederholten Male hinter Gittern sitzt, sorgt das Ex-Glamour-Model mit neuen Bildern im Netz für gewaltige Spekulationen. Trotz Berichten über die Konsultation einer Scheidungsanwältin trug Katie nun wieder demonstrativ ihren Ehering.