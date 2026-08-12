"The Office"-Star schockt mit Krebs-Diagnose

Die Schauspielerin wandte sich mit einer schrecklichen Neuigkeit an ihre Follower: Sie leidet an unheilbarem Brustkrebs im vierten Stadium. Trotz der Diagnose blickt sie ohne Angst in die Zukunft.

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In einem emotionalen Instagram-Beitrag machte die Tochter des Komikers Jasper Carrott ihre schwere Erkrankung öffentlich. Die Diagnose habe sie bereits vor eineinhalb Jahren erhalten, das Ausmaß jedoch lange Zeit für sich behalten. Es handelt sich um Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium 4. Der Tumor hat bereits Metastasen in den Knochen gebildet und sich in der Wirbelsäule, der rechten Hüfte sowie den Rippen ausgebreitet.

Eine Heilung ist nicht mehr möglich, und auch für eine Chemotherapie sei es zu spät. Dennoch gibt sich Lucy Davis kämpferisch: Erkrankungen im Stadium 4 können durch moderne Therapien oft noch über Jahre hinweg kontrolliert werden.

Dringender Appell an die Community: "Ignoriere nichts!"

Die Erkrankung kündigte sich keineswegs durch einen typischen, auffälligen Knoten an. Davis bemerkte lediglich eine sehr kleine, harte Stelle an der Brust, der sie zunächst kaum Bedeutung beimessen wollte. Beinahe hätte sie den Arztbesuch ausgelassen. Genau aus diesem Grund richtet sie nun einen eindringlichen Appell an ihre Anhänger: "Ich möchte damit also sagen: Ignoriere nichts – lass alles überprüfen."

Begleitend zu ihren Worten veröffentlichte Davis ein Video aus dem Krankenhaus, in dem sie ein Gedicht vorliest und eine Glocke läutet. Ihre Haltung zum eigenen Schicksal berührt zutiefst: Sie versuche, die verbleibende Zeit so vergnüglich wie möglich zu gestalten und selbst im Negativen das Lehrreiche zu suchen.

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"Ich habe keine Angst": Davis will weiter vor der Kamera stehen

Ihrer eigenen Lage blickt die 53-Jährige erstaunlich gefasst entgegen. "Ich habe keine Angst vor dem, was als Nächstes kommt. Ich habe meinen Frieden damit gemacht", erklärt die Britin. Sie tröste sich mit dem Gedanken, ihren verstorbenen Hund Gracie früher wiederzusehen als ursprünglich gedacht. Schwerer als ihr selbst falle das Trauern vor allem ihrer Familie.

An ein Karriereende denkt die Schauspielerin trotz der Umstände nicht. Solange es ihr Zustand erlaubt, wolle sie weiterarbeiten – die Schauspielerei gehöre schließlich zu den größten Freuden ihres Lebens. Bekannt wurde Davis als Empfangsdame Dawn Tinsley im britischen Serien-Kult "The Office" an der Seite von Ricky Gervais. Später glänzte sie in Filmen wie "Shaun of the Dead", als Etta Candy im Hollywood-Blockbuster "Wonder Woman", als Hilda Spellman in der Netflix-Serie "Chilling Adventures of Sabrina" sowie zuletzt in der Disney-Produktion "The Villains of Valley View". Zudem will sie sich weiterhin mit voller Kraft für Tierrechte einsetzen.