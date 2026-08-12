Rod Stewart: Große Sorge nach Herz-OP und Tour-Aus

Große Sorge um Rock-Legende Sir Rod Stewart (81): Nach mehreren kurzfristigen Konzertabsagen in den vergangenen Wochen steht nun fest, dass der britische Sänger seine komplette Tournee abbrechen muss.

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Bereits am vergangenen Wochenende war der Auftritt des 81-jährigen Kult-Sängers in Cincinnati kurzfristig gecancelt worden. Damals sprachen die Veranstalter noch von einem medizinischen Eingriff. In der Nacht zu Mittwoch schaffte ein offizielles Statement auf Stewarts Instagram-Kanal traurige Gewissheit für die Fans.

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Eingriff am Herzen geglückt

Der Rockstar musste sich einer Herz-Operation unterziehen. Nach eingehenden medizinischen Untersuchungen wurde bei dem Sänger ein routinemäßiger Koronarstent-Eingriff durchgeführt, um verengte Herzkranzgefäße wieder zu weiten und den Blutfluss zu sichern.

Das Statement gibt jedoch vorsichtige Entwarnung zum Gesundheitszustand des Musikers: "Die Ärzte sind mit seinem Genesungsverlauf zufrieden, und Rod geht es sehr gut – er hat bereits wieder seinen normalen Alltag aufgenommen."

"One Last Time"-Tour ersatzlos gestrichen

Trotz des positiven Verlaufs verordneten die behandelnden Ärzte dem 81-Jährigen eine strikte, vierwöchige Schonfrist. Das hat drastische Konsequenzen für den Tourplan: Sämtliche bis Mitte September geplanten Konzerte der "One Last Time"-Abschiedstournee in den USA und Mexiko müssen ersatzlos entfallen.

© zeidler

In seiner Instagram-Story richtete sich der Brite persönlich an seine Anhänger, bedankte sich beim Pflegeteam für die hervorragende Betreuung und gab sich gewohnt kämpferisch: "Mir geht es schon besser und ich bin auf dem Weg der Besserung." Er hoffe, schon bald wieder auf der Bühne stehen zu können.