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Premiere am Freitag

Bilderbuch überraschen mit 3 Club-Gigs in Wien

Im März stieg Gitarrist Michael Krammer aus. Jetzt legen Bilderbuch wieder los. Mit Multiinstrumentalistin Uche Yara und drei Club-Konzerten. Das erste steigt bereits am Freitag (3. Juli) im Flex.
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Bilderbuch zünden am Freitag ihr heißes Live-Comeback mit Club-Gig im Flex. © Thomas Zeidler

Bilderbuch bauen ihre Livebesetzung um und holen die heimische Sängerin und Multiinstrumentalistin Uche Yara fix an Bord. Die gefeierte Newcomerin, Jahrgang 2005, wird nach dem Ausstieg von Leadgitarrist Michael Krammer im Frühjahr ab sofort dessen Part bei Liveshows übernehmen, teilte die Band mit - und überraschte kurz darauf mit der Ankündigung dreier kleiner Clubgigs in Wien.

Bilderbuch starten neu durch

Damit kehrt die Kultformation nach längerer Konzertabstinenz zurück auf die Bühne. Schon am Freitag (3. Juli) spielt die Band in der neuen Besetzung im Wiener Flex. In der für Bilderbuch-Verhältnisse äußerst intimen Location am Donaukanal sind dann noch zwei weitere Gigs für den 14. August und den 11. September avisiert. Tickets nach "Pay as you wish"-Prinzip

Fünf junge Erwachsene posieren lässig vor einer Backsteinwand und einem schwarzen Auto.
Bilderbuch neu. Multiinstrumentalistin Uche Yara (m.) ist jetzt fix dabei. © Facebook

Das Besondere: Die Tickets für die speziellen Shows kommen nicht in den regulären Verkauf, sondern sind ausschließlich über die Bandhomepage zu bekommen - nach dem "First come, first serve"- und "Pay as you wish"-Prinzip.

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Plakat für Bilderbuch-Konzerte mit „Vier Gewinnt“-Spiel auf blauem Hintergrund und Terminen in Wien.
Bilderbuch kündigen 3 Mini-Konzerte in Wien an. © Facebook

Für den Auftritt am Freitag kann man ab dem heutigen Mittwoch, 13 Uhr, sein Glück versuchen. Für die restlichen beiden Shows werden die Karten zu einem späteren Zeitpunkt vergeben. Abgesehen davon stehen derzeit keine weiteren Konzerte der Band an. Aber ein neues Album: Bilderbuch, seit Jahren einer der international erfolgreichsten heimischen Popexporte, bringen am 18. September ihr inzwischen neuntes Studioalbum "∞+1" heraus. Die CD wurde noch mit Krammer an der Leadgitarre eingespielt.

Eine Frau mit schwarzer Mütze und Nasenring steht vor einer weißen Wand.
Neue Frau bei Bilderbuch: Uche Yara © Facebook

Uche Yara kommt aus Oberösterreich und wird im September ihr erstes Soloalbum veröffentlichen. Die Musikerin war schon bei einigen Konzerten der "Gelb ist das Feld"-Tour 2022 Vorgruppe von Bilderbuch. Wenig später spielte sie mit der Band gemeinsam gleich zwei Mal im Ernst-Happel-Stadion - einmal vor dem Auftritt der Rolling Stones, das andere Mal im Rahmen eines Solidaritätskonzertabends für die Ukraine. Künftig übernimmt die Künstlerin eine zentrale Rolle auf der Bühne bei Bilderbuch an der Seite der verbliebenen Mitglieder Maurice Ernst, Peter Horazdovsky und Philipp Scheibl.

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