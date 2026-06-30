Musik
TV
E-Paper
Kultur

Uche Yara

Bilderbuch holen neue Gitarristin an Bord

Bilderbuch
© Thomas Zeidler
Nach Ausstieg von Langzeit-Bandmitglied Michael Krammer - Sängerin und Musikerin war bereits bei "Gelb ist das Feld"-Tour als Support dabei.
OE24 auf Google bevorzugen

Bilderbuch bauen ihre Live-Besetzung um und holen die heimische Sängerin und Multiinstrumentalistin Uche Yara fix an Bord. Die gefeierte Newcomerin, Jahrgang 2005, wird nach dem Ausstieg von Leadgitarrist Michael Krammer im Frühjahr ab sofort dessen Part bei Live-Shows übernehmen, teilte die Band am Dienstagabend auf ihren Social-Media-Kanälen mit.

Die Oberösterreicherin, die im September ihr erstes Soloalbum veröffentlichen wird, war bei einigen Konzerten der "Gelb ist das Feld"-Tour 2022 bereits Vorgruppe von Bilderbuch. Wenig später spielte sie mit der Band gemeinsam gleich zwei Mal im Ernst-Happel-Stadion - einmal vor dem Auftritt der Rolling Stones, das andere Mal im Rahmen eines Solidaritätskonzertabends für die Ukraine. Künftig übernimmt die Künstlerin eine zentrale Rolle auf der Bühne bei Bilderbuch.

Auch interessant

Neustart für Bilderbuch nach Schock-Ausstieg

Jetzt fix: ÖSV hat neuen Generalsekretär

Mit 83 Jahren: Al Bano Carrisi heiratet wieder!

Bilderbuch wieder auf Tour

Bilderbuch
Bilderbuch © APA/ Gindl

Gleichzeitig kündigten die verbliebenen Bandmitglieder Maurice Ernst, Peter Horazdovsky und Philipp Scheibl nach längerer Konzertabstinenz an, in Kürze neue Livetermine bekanntgeben zu wollen. Bilderbuch, seit Jahren einer der international erfolgreichsten heimischen Popexporte, bringen am 18. September ihr inzwischen neuntes Studioalbum "∞+1" heraus. Die Platte - die Singles "Irgendwo" und "Push Reality" sind bereits als Vorboten erschienen - wurde noch mit Krammer an der Leadgitarre eingespielt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Bilderbuch holen neuen Gitarristin an Bord

Frust über Lehrer: 15-Jähriger steckte Schule in Brand

Pat Metheny gastiert mit "Side-Eye III+" im Wiener Konzerthaus

Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zum Forestglade Festival

Gabalier stürmt mit Sommerhit bei iTunes auf Platz 1

Schwächster Handelstag für US-Börsen seit August

Gräberfeld in Pulkau entdeckt

Pizzera & Jaus: "Leider kein WM-Schauen in Eisenstadt!"

Häftling tötet Freundin im Besucherraum

iPhone in Deutschland bald verboten?