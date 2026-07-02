Foo Fighters: Stadion-Premiere mit Frühstart

Am Freitag (3. Juli) lassen die Foo Fighters das Happel Stadion beben: 3 Stunden Rock-Exzess für über 55.000 Fans. Achtung: Es geht bereits um 19.35 Uhr los!

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Die Österreich-Premiere stieg im September 1995 im beschaulichen Ebensee. Jetzt, fast 11 Jahre nach dem letzten Austro-Stopp und auch schon wieder 4 Jahre nach dem Tod von Drummer Taylor Hawkins, sind die Foo Fighters im Happel Stadion angekommen. Am Freitag steigt das 6. Österreich-Konzert der Rock-Giganten. Im auch schon 6. Venue. Über 55.000 Fans rocken mit. Die energetische Hit-Show unter dem Motto "Take Cover", für die man Fat Dog und die Idles im Vorprogramm dabei hat, ist seit Monaten ausverkauft.

3 Stunden Show - deshalb geht's schon um 19.35 Uhr los

Vom Opener "All My Life”, den man mit einem Frühstart bereits um 19.35 Uhr zünden will, bis zum Finale „Everlong" zelebrieren Dave Grohl und Co. ihre auch schon 31-jährige Karriere mit mindestens 25 Rock-Krachern. Und das mit Headbang-Garantie („Learn To Fly“), einem Akustik-Set rund um die Solo-Einlage "Under You" und einem Tribute für "unseren Bruder" Hawkins („Aurora“).

Foo Fighters liefern kompromisslose Rock-Show. © Getty Images

Wohltat: Keine Show-Gimmicks, nur Rock!

Neuer Drummer: Ilan Rubin. © NBCU Photo Bank/NBCUniversal via

Im Vordergrund des fast dreistündigen Konzert-Exzesses steht der von Neo-Drummer Ilan Rubin, angetriebene knallharte Rock-Sound. Auf sämtliche Bühnen-Gimmicks wird verzichtet. Eine Wohltat.

Foo Fighters haben in Wien mindestens 25 Rock-Kracher dabei. © Los Angeles Times via Getty Imag

Fan-Programm: Wenig Neues, alle Kracher

Spannend: Das aktuelle Album "Your Favourite Toy", mit dem man es Anfang Mai in den Austria-Top 40 immerhin bis auf Platz 3 schaffte, wurde bei den acht vorangegangenen Europa-Konzerten nur gestreift. Dafür wird den 90er Jahren mit Klassikern wie "This Is A Call" oder "Monkey Wrench" viel Raum gegeben. Genauso wie es sich die Fans wünschen.