Musik
TV
E-Paper
Kultur

Konzert-Hammer

Foo Fighters: Stadion-Premiere mit Frühstart

Ein Musiker mit Gitarre singt auf der Bühne und hebt beide Arme während eines Konzerts.
© WireImage
Am Freitag (3. Juli) lassen die Foo Fighters das Happel Stadion beben: 3 Stunden Rock-Exzess für über 55.000 Fans. Achtung: Es geht bereits um 19.35 Uhr los!
OE24 auf Google bevorzugen

Die Österreich-Premiere stieg im September 1995 im beschaulichen Ebensee. Jetzt, fast 11 Jahre nach dem letzten Austro-Stopp und auch schon wieder 4 Jahre nach dem Tod von Drummer Taylor Hawkins, sind die Foo Fighters im Happel Stadion angekommen. Am Freitag steigt das 6. Österreich-Konzert der Rock-Giganten. Im auch schon 6. Venue. Über 55.000 Fans rocken mit. Die energetische Hit-Show unter dem Motto "Take Cover", für die man Fat Dog und die Idles im Vorprogramm dabei hat, ist seit Monaten ausverkauft.

3 Stunden Show - deshalb geht's schon um 19.35 Uhr los

Vom Opener "All My Life”, den man mit einem Frühstart bereits um 19.35 Uhr zünden will, bis zum Finale „Everlong" zelebrieren Dave Grohl und Co. ihre auch schon 31-jährige Karriere mit mindestens 25 Rock-Krachern. Und das mit Headbang-Garantie („Learn To Fly“), einem Akustik-Set rund um die Solo-Einlage "Under You" und einem Tribute für "unseren Bruder" Hawkins („Aurora“).

Die Foo Fighters spielen live auf einer beleuchteten Bühne vor großem Publikum.
Foo Fighters liefern kompromisslose Rock-Show. © Getty Images

Auch interessant

ÖFB Team spielt im teuersten Stadion der Welt

Cucurella spricht über das Spiel gegen Österreich

Spritpreise tiefer, aber nicht tief genug

Wohltat: Keine Show-Gimmicks, nur Rock!

Ein Schlagzeuger mit lockigem Haar spielt in einer Fernsehshow Schlagzeug.
Neuer Drummer: Ilan Rubin. © NBCU Photo Bank/NBCUniversal via

Im Vordergrund des fast dreistündigen Konzert-Exzesses steht der von Neo-Drummer Ilan Rubin, angetriebene knallharte Rock-Sound. Auf sämtliche Bühnen-Gimmicks wird verzichtet. Eine Wohltat.

Dave Grohl spielt Gitarre und singt auf der Bühne, während er ins Publikum zeigt.
Foo Fighters haben in Wien mindestens 25 Rock-Kracher dabei. © Los Angeles Times via Getty Imag

Fan-Programm: Wenig Neues, alle Kracher

Spannend: Das aktuelle Album "Your Favourite Toy", mit dem man es Anfang Mai in den Austria-Top 40 immerhin bis auf Platz 3 schaffte, wurde bei den acht vorangegangenen Europa-Konzerten nur gestreift. Dafür wird den 90er Jahren mit Klassikern wie "This Is A Call" oder "Monkey Wrench" viel Raum gegeben. Genauso wie es sich die Fans wünschen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Foo Fighters: Stadion-Premiere mit Frühstart

ESC 2027: Kanada erstmals mit von der Partie

Trauer um eine Musik-Legende: Village People-Frontman gestorben

Gewinnspiel: oe24 bringt Sie zum Forestglade Festival

Bilderbuch überraschen mit 3 Club-Gigs in Wien

Pizzera & Jaus: "Leider kein WM-Schauen in Eisenstadt!"

Neue Dancefloor-CD: Madonna setzt wieder den Trend

Pat Metheny gastiert mit "Side-Eye III+" im Wiener Konzerthaus

Bilderbuch holen neue Gitarristin an Bord

Gabalier stürmt mit Sommerhit bei iTunes auf Platz 1