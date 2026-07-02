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Letzte Chance: oe24 bringt Sie zum Lovely Days Festival

Rocksänger mit Make-up und schwarzen Handschuhen singt auf einer Bühne mit lila Licht.
© © Thomas Zeidler
Das Gewinnspiel endet am 4. Juli 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!
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Das Lovely Days Festival 2026 am Samstag in Eisenstadt ist ausverkauft Das war die schlechte Nachricht. Jetzt die gute: Mit oe24 sind Sie bei der über 11-stündigen Legenden-Parade mit Hits wie "Poison" (Alice Cooper), "I Want To Know What Love Is" (Foreigner), "Do Wah Diddy Diddy" (Manfred Mann’s Earthband ), "Wild Things" (The Troggs) oder „Bad Moon Rising” (Clearwater Creedence Revival) trotzdem live dabei. Auf oe24.at gewinnen Sie jetzt die allerletzten Tickets für das Lovely Days: 3x2 Karten für die Rock-Party  im malerischen Schlosspark Eisenstadt.

Ein älterer Mann singt mit Mikrofon auf einer Bühne, beleuchtet von Scheinwerfern.
Kult: Chris Farlowe spielt mit Colosseum auf. © Redferns

Lovely Days ist ausverkauft - hier gewinnen Sie die letzten Tickets

Und den großen Konzert-Schocker: Als Highlight zündet Alice Cooper am Samstag ab 23 Uhr seine legendäre Horror-Show. Geisterbräute, Kunstblut, Zwangsjacke und natürlich die Guillotine inklusive. Schaurig schöne Showgags, die zu allen Kulthits von "Feed My Frankenstein" bis "School‘s Out" einfach dazu gehören.

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Alice Cooper in einer Guillotine-Szene auf der Bühne mit maskierten Darstellern.
Bühnen-Gag: Alice Cooper wird für seien Gräueltaten geköpft. © Thomas Zeidler

Als Einstimmung für den augenzwinkernder Albtraum zwischen Rock und Schock gibt’s über 11 Stunden Hit-Programm. Schon um 13.45 Uhr startet der heimische Bluesmeister Hans Theesink den Festival Reigen, der auch die Tribute-Band Clearwater Creedence Revival, The Troggs (Wild Thing), die Bluesrocker von Colosseum, Manfred Mann’s Earthband, sowie Foreigner mit allen Hits von "Urgent" über "Juke Box Hero" bis "I Want to Know What Love Is" nach Eisenstadt bringt.

Programm des Lovely Days Festivals 2026 mit Bandauftritten und Uhrzeiten auf lila Hintergrund.
Das Programm vom Lovely Days Festival in Eisenstadt © Barracuda Music

Die 8000 Tickets sind bereits seit Monaten restlos ausverkauft. Mit oe24 sind Sie dennoch live dabei. Auf oe24 gewinnen Sie jetzt 3x2 Tickets für das Lovely Days Festival mit Rock-Legenden wie Alice Cooper. Foreigner oder Colosseum am 4. Juli in Eisenstadt. Gleich reinklicken.

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