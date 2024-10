× Melissa Naschenweng: Letzte Chance auf Gratis-Tickets

Am Wochenende ist es endlich soweit: Nach 7 umjubelten „Warm Up“ Konzerten in Deutschland zündet Melissa Naschenweng ihre neue „Bergbauernbuam Tour“ nun endlich auch in Österreich. Am Freitag (25. Oktober) steigt die Austro Premiere der Guten-Laune-Show im VAZ von St. Pölten. Am Samstag (26. 10.) tanzt Melissa auch in Grazer Stadthalle mit gleich sechs heißen Kostümen an und am Sonntag (27. 10.) liefert sie auch in der Linzer TipsArena die heißeste Show des Schlagers.

© zeidler ×

© zeider ×

„Ich brenne für das Österreich Wochenende,“ freut sich Melissa schon auf die drei „Heimspiele“, bei denen sie vom Opener „Verliabt“ bis zum Finale „Kompliment“ einen aufregenden Mix aus Mitschunkel-Hits und heißer Mode-Revue liefert.

© zeider ×

© zeider ×

© zeider ×

Neben der Österreich-Premiere der neuen Single „Wenn I den Teufel brauch“ und einem emotionalen Dank für ihre verstorbenen Großeltern („Das Größte“) steht dabei als Highlight auch ein Austropop-Medley am Plan. Mit den größten Hits von Hubert von Goisern („Hiatamadl“), Rainhard Fendrich („I am from Austria“) und sogar von Falco („Rock Me Amadeus“).

© zeidler ×

Mit oe24.at gratis zu Melissa in St. Pölten, Graz oder Linz

Mit oe24 sind Sie bei der heißen "Bergbauernbuam Tour" von Melissa Naschenweng live dabei. Auf oe24 gewinnen Sie jetzt je 2x2 Tickets für die Konzerte in St. Pölten, Graz und Linz. Gliech reinklicken!