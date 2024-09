Melissa Naschenweng setzt sich mit der neuen Show die Schlager-Krone auf

Sechs heiße Kostüme, Mitschunkel-Hits und große Emotionen. Melissa Naschenweng hebt sich mit der „Bergbauernbuam Tour“ in den Schlager-Olymp. Der Tourstart am Samstag in Passau wurde zum Triumph. oe24 war live dabei.

Sie ist unsere größte Chart- und Schlager-Queen und erobert jetzt auch Deutschland im Sturm: Melissa Naschenweng lieferte am Samstag in Passau mit dem Auftakt ihrer ebenso flotten wie heißen „Bergbauernbuam Tour“ ein ganz starkes Ausrufezeichen! 4.000 Fans (ausverkauft!) feierten am Samstag in der Dreiländerhalle also nur einen Steinwurf von unserer Grenze entfernt, unsere erfrischende Antwort auf Helene Fischer. oe24 war beim schwungvollen Tourstart live dabei.

Vom Opener „Verliabt“ zu dem sie im raffinierten sexy Jeans-Ensemble antanzte, bis zum Finale „Kompliment“ liefert Melissa dabei eine ebenso mitsingfreudige wie sympathische Gute-Laune-Show: alles natürlich mit viel Publikumsnähe samt Hände abklatschen und Fan-Selfies und heimischer Gemütlichkeit: „Wenn man sich in Österreich sympathisch ist, dann ist man per du. Denn wenn man mich mit Frau Naschenweng anspricht, dann ist das fast eine Beleidigung!“

Für „Michl mit der Sichl“ verkleidete sie einen ihrer Roadies mit einer sexy Schürze und als Intro zu „Difigiano“ gab‘s italienische Hadern wie „Ti Amo“ Dazu lieferte Melissa zu „Herz verliert“ „einen tiefen Einblick in mein Herz“: „Das ist ein Lied das ich damals für einen Mann geschrieben habe, von dem ich heute nicht mal weiß, wie er heißt!“ Nur für die Unplugged-Einlage mit „G’fühl“ und „Blödsinn im Kopf“ drosselte sie dann in Glitzer-Stiefeln, schwarzer Mini-Hose und einer flippig bunten Bluse adjustiert das Tempo.

Witzig: Als auf die Frage „Wer ist denn das erste Mal auf einem Konzert von mir?“ doch überraschend viele Hände hochgingen, schmunzelte sie: „Wo wart ihr denn die letzten 12 Jahre?“. Dazu entwickelte sich ein Fan-Schild „tausche Armband gegen Selfie oder Kuss“ zum Running-Gag der Show. Letztendlich gab‘s aber doch ein Bussi.

Nach der Pause zündete sie, wie ja bereits im oe24.TV-Interview angekündigt, ein flottes Austropop-Medley, bei dem sie die Hits von Goisern („Hiatamadl“), Falco („Rock Me Amadeus“)oder Rainhard Fendrich („Weus´d a Herz hast wia a Bergwerk“ sowie „I am from Austria“) anstimmte. Und das gleich mitten im Publikum. Da bildete sich rasch eine Menschentraube. Mitfilm und Selfie-Alarm! Nur mühsam konnte sie sich, nun mit schwarz-grünem Leopard-Print-Top bekleidet, bei „In die Berg bin I gern“ den Weg zurück auf die Bühne bahnen.

Um für „Das Größte“, das sie ihren verstorbenen Großeltern widmete („Mein Opa hat die Oma so sehr geliebt dass er ihr mit 90 einen zweiten Heiratsantrag gemacht hat.“) im rosa Abendkleid anzutanzen. Allerdings nur kurz. Zu „Luis von do“ riss sie sich nämlich das Kleid schwungvoll vom Leib um darunter ein Transparent-Shirt und die berühmte pinkfarbene Lederhose zu enthüllen. Kess!

Als Gegenpol holte sie gleich die Fan-Kids Nina und Louisa auf die Bühne um mit ihnen deren Lieblingslied „Kompliment“ anzustimmen. Danach gab‘s ein Ziehharmonika-Medley mit den Lieblingsstücken ihres Opas. Auch den „Steirischen Brauch“ oder das „Kufstein-Lied“. Bierzeltstimmung mit Massenschunkeln.

Mit „Nachbarin“ ging‘s ins Grande Finale: „Lausbuabn Blues“, die Amadeus-dotierte Mitgröl-Hymne „Traktorführerschein“ bei der sie sogar selbst am Handy mitfilmte. Als Zugabe setzte sie im Glitzer-Look noch das Tour-Motto „I steh auf Bergbauernbuam“ und ein weiteres, von Lichtermeer begleitetes „Kompliment“ drauf. In Summe zwei Stunden voller Party und Emotionen, die mehr nach Pop-Rock als Schlager anmuteten und die Passau berechtigt ausflippen ließen!

oe24-Musik-Chef Thomas Zeidler-Künz vor der Naschenweng-Bühne vor dem Konzert-Start in Passau.

Am Donnerstag geht’s in Regensburg weiter, ab 25. Oktober zeigt sie die neue Hitshow dann auch bei vier Österreich-Konzerten in St. Pölten, Graz (26. 10.), Linz (27.10) und Innsbruck (14. 11.) am Plan. Dazu eröffnet sie am 18. September 2025 Österreichs größtes Oktoberfest: die Brunner Wiesn.