× Naschenweng: Tourstart mit Austropop-Medley

Melissa Naschenweng hebt heute in Passau ihre „Bergbauernbuam Tour“ aus der Taufe und stimmt dabei auch eine Hymne von Rainhard Fendrich an.

„Es wird eine andere Bühne geben und Songs, die vielleicht ein bisschen anders klingen. Es wird zwei der neuen Singles aus der neuen CD „Alpenbarbie“ geben: „“Michl mit der Sichl“ und „Legenden“. Und ich werde ein Austropop-Medley machen.“ Im oe24.TV -Interview gibt unsere Schlager-Queen Melissa Naschenweng die Direktiven zu ihrer neuen „Bergbauernbuam Tour“, die sie heute in der Dreiländerhalle in Passau aus der Taufe hebt. „Das Herz pumpert schon voller Aufregung. Die Finger schwitzen schon,“ zeigt sie davor doch ein bisschen Lampenfieber.

© zeidler ×

© zeidler ×

Neben Mitschunkel-Hits wie „Traktorführerschein“, „G’fühl“ oder „Lausbuabn Blues“ hat sie dafür auch wieder ein Medley einstudiert. Nicht mit Tina Turner oder Nena, so wie auf der letzten Tour, sondern mit den Klassikern des Austropop wie der Rainhard-Fendrich-Hymne „Weus´d a Herz hast wia a Bergwerk“.

Das sind die Tourdaten von Melissa Naschenweng:

25.Oktober St. Pölten, VAZ

26. Oktober Graz, Stadthalle

27. Oktober Linz, TipsArena

14. November Innsbruck, Olympiahalle

© zeidler ×

Nach 7 Warm-Up-Konzerten in Deutschland zündet sie die Austropop-Hits ab 25. Oktober auch gleich bei vier Österreich-Konzerten in St. Pölten, Graz (26. 10.), Linz (27.10) und Innsbruck (14. 11.). Wien-Auftritte sind erst für 2025 geplant. Mit den Hits der neuen, für 10. Jänner erwarteten neuen CD „Alpenbarbie“ , wo sie auch wieder ernstere Themen aufgreifen will. „Ich bin, auch wenn das viele vielleicht nicht glauben wollen, nämlich ein sehr sensibler und nachdenklicher Mensch!“