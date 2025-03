Ein Hoch auf die großen Rock-Hymnen der 80er: Musical in TipsArena

Gitarrensolis sorgen für Gänsehaut.

Linz. Das Musical Rock of Ages nimmt am Freitag, 4. April, und tags darauf in der TipsArena auf der Linzer Gugl die Besucher mit in das Los Angeles der 80er-Jahre: Im legendären Rock-Club „Bourbon Room“ auf dem berüchtigten Sunset Strip regieren Nietengürtel und zerrissene Jeans. Hier trifft Kleinstadtmädchen Sherrie auf Großstadtjungen Drew – doch die Love-Story zwischen der naiven Kellnerin und dem abgeklärten Barkeeper scheitert, noch bevor sie richtig begonnen hat. Denn die Stadt will auf dem Sunset Strip aufräumen – die Existenz des „Bourbon Rooms“ ist bedroht. Ein Benefiz-Konzert der erfolgreichen Rockband „Arsenal“ soll Geld in die leere Kasse des Clubbetreibers spülen. Doch mit dem Auftritt des exzentrischen Leadsängers Stacee Jaxx nimmt das Unheil seinen Lauf. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.