Gabalier stürmt mit Sommerhit bei iTunes auf Platz 1

I sing a italienisches Liad für di! Im Duett mit Pietro Basile mischt Andreas Gabalier jetzt wieder die Charts auf. "Una canzone per te" ist sein größter Hit seit Jahren und holt bei iTunes schon Chart-Gold!

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Platz 1: "Una canzone per te" von Andreas Gabalier & Pietro Basile. Kleines Chart-Wunder bei iTunes in Österreich. Nach einer langjährigen Serie von Flops, wo er seit "Neuer Wind" im Jahr 2020 keinen einzigen Song (!) mehr in den Austria-Top-40 platzieren konnte, schwimmt der Volks Rock 'n' Roller jetzt wieder auf der Erfolgswelle.

Erster Top-Hit für Gabalier seit 2013!

Nach dem gemeinsamen Duett-Auftritt in der Silbereisen-Show "Die Feste" am Samstag setzt der flotte Sommerhit jetzt auch zum Chartsturm an und lässt Gabalier schon von Chart-Olymp träumen. In den Austria Top 40 schaffte er es bei den Singles ja nur ein einziges Mal an die Chartspitze: 2013 mit "Go For Gold".

Andreas Gabalier erobert im Duett mit Pietro Basile alle Herzen. © Instagram

Sommerhit mit Italo-Pop-Flair

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Jetzt winkt der zweite Streich: Auch dank italienischer Hilfe. Pietro Basile, der schon 2023 für den Top-Hit "Gianna" Platin kassierte, steht Gabalier mit einer Prise italienischem Lebensgefühl und coolem Italo-Pop zur Seite. Es ist eine Liebeserklärung ("Ti amo, ti amo") gepaart mit dem Wunsch zu tanzen ("Vuoi ballare con me")

Andreas Gabalier zündet im Herbst die große Unplugged-Tournee. © Instagram

"Der Soundtrack für den Sommer mit einer Melodie direkt aus dem Herzen" jubelt Gabalier und setzt den Chart-Hit am 4. Juli auch beim großen Klagenfurt Open Air in der Wörthersee Ostbucht auf die Setlist. Bei der großen Unplugged-Tournee ja sowieso. Auch im Großen Festspielhaus in Salzburg (9. November) und im Festspielhaus von Bregenz (25. November).