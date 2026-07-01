Politik
TV
E-Paper
Politik

Einigung spät nachts

Reform-Gipfel: Regierung verkündet Durchbruch

© APA/TOBIAS STEINMAURER
Bund, Länder und Gemeinden haben sich nach 13-stündigen Verhandlungen auf Grundzüge einer Staatsreform verständigt.
OE24 auf Google bevorzugen

In einer gemeinsamen Pressekonferenz wurde in der Nacht auf Mittwoch betont, dass man in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Energie und Verwaltung zu einer Verständigung gekommen sei. Allzu detailliert wurde man vorerst freilich nicht.

© APA/TOBIAS STEINMAURER

Geben soll es bundesweit einheitliche Standards für die Elementarpädagogik. Laut NEOS-Obfrau Beate Meinl-Reisinger soll es erstmals einen "echten Bildungsrahmen für ganz Österreich" geben. Bei den Schulen sollen die Bildungsdirektionen aufgewertet werden. Sie sollen die Anlaufstelle für alle sein, die als Pädagogen und Stützkräfte tätig sind und quasi die Personalsteuerung erhalten.

Reformen bei Gesundheit und Energie

Im Gesundheitsbereich wurde betont, dass bei Fachärztezentren die Finanzierung aus einer Hand erfolgen soll. Was das genau bedeutet, tat Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nicht kund.

Im Energiebereich soll laut Meinl-Resinger die Erfordernis einer Zwei-Drittel-Mehrheit bei Gesetzesänderungen fallen, was freilich noch der entsprechenden parlamentarischen Mehrheit bedarf. Laut Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) soll es weiters zu einer Kompetenzbereinigung beim Jugendschutz kommen, der bisher nicht bundeseinheitlich geregelt ist.

Auch interessant

Rassismus-Eklat nach WM-Aus der Niederlande

Gewitter-Chaos schlägt zum zweiten Mal zu

Highlights: Frankreich vs. Schweden

Für Stocker lässt sich der heutige Kompromiss "herzeigen". Das restliche Jahr werde man nutzen, um ein solides Ergebnis zustande zu bringen. Das Ziel der Reformpartnerschaft war ja, bis Ende 2026 die Änderung auch tatsächlich umzusetzen. Es stehe noch einiges an Arbeit bevor, betonte der neue Vorsitzende der Landeshauptleute-Konferenz Markus Wallner (ÖVP).

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Polit-Beben um August Wöginger

Wiener Börse schließt knapp im Minus

Vienna Insurance schloss TBIH-Übernahme ab

Zeitraffer-Aufnahmen von Sternenhimmel

Skidoo-Stunts: Marcel Hirscher gibt wieder Gas

Frau spart durch Mehrwert-Steuer-Senkung 76 Cent/Einkauf

VdB mit Sonnenbrille bei der Arbeit

Nostradamus sagte Donald Trump voraus

DAS ändert sich alles im Juli

Reform-Gipfel: Regierung verkündet Durchbruch