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Europaministerin lässt sich von Künstler ihre Spiegel verzieren

© APA/GEORG HOCHMUTH
Europaministerin Bauer lässt sich im Bundeskanzleramt Fallschirme vor die Spiegel hängen.
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Seit August gibt es mehr Kunst im Bundeskanzleramt.  Die Spiegel in den Räumlichkeiten von Bundesministerin Claudia Bauer (ÖVP) werden regelmäßig von wechselnden Kunstschaffenden bespielt. Aktuell ist ein besonders auffallender kreativer Kopf am Werk.

Der Wiener Künstler Clemens Wolf schmückte die Spiegel im Bundeskanzleramt mit seinen raumgreifenden Installationen aus ausgesonderten Fallschirmen – eine Serie, die er seit 2023 verfolgt.

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Die Kunst solle in Dialog mit den bereits an der Wand hängenden Kunst treten, sagte der Künstler. Via Instagram hat das Bundeskanzleramt das Video zur Kunstaktion geteilt.

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