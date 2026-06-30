Pizzera & Jaus: "Leider kein WM-Schauen in Eisenstadt!"

Am Donnerstag kickt Österreich gegen Spanien. Zeitgleich spielen Pizzera & Jaus in Eisenstadt auf. Das erhoffte gemeinsame Public Viewing fällt aber leider flach.

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"Wir haben natürlich alles probiert, aber wir dürfen es lizenztechnisch nicht übertragen!" Pizzera & Jaus, die ja am Donnerstag zeitgleich mit dem WM-Hit gegen Spanien in Eisenstadt aufspielen, müssen leider auf das erhoffte Public Viewing im Schlosspark verzichten. "Ich hätte es mir selbst gerne angesehen" bittet Paul Pizzera die Fans via oe24 schon vorab um Verständnis. "Ich verstehe jeden der deshalb auf unser Konzert verzichtet, denn dieser WM-Kick ist schon eine einmalige Sache und freue mich über jeden, der dennoch kommt."

Pizzera: "Verstehe jeden, der wegen der WM auf unser Konzert verzichtet!"

Hält Pizzera von der Lösung, die Spielstände zwischen Kult-Hits wie "Jedermann", "Mama" oder "Eine ins Leben" durchzugeben "eher wenig", so könnte es doch sein, dass er sich eine kleinen TV-Monitor auf die Bühne stellen lässt. "Das könnte dann so klingen: Wo foa ma hin? – Schiaß!"

Hit-Konzert: Auch Ambros & folkshilfe dabei.

Pizzera & Jaus rocken am Donnerstag in Eisenstadt. © Thomas Zeidler

Für das Konzert in Eisenstadt verspricht Pizzera trotz der WM-Konkurrenz ein "Festspiel": "Es ist immer eine große Ehre mit dem Großmeister Wolfgang Ambros zu spielen und mit den Kollegen von folkshilfe, mit denen wir ja im Herbst gemeinsam auf Tour gehen."

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Spannend: Den aktuellen WM-Hit "Stripes and Stars", bei dem er ja jedem unserer Star-Kicker eine Song-Zeile widmet („You may have Britney, bitch, we’ve got Arnautović“) und damit schon bis auf Platzt 12 der Austira-Top-40 hochstürmt, wird es in Eisenstadt nicht zu hören geben: "Das gehört AUT of ORDA und das gibt’s somit erst am 1. August in Tulln wieder live zu hören."