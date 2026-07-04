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Oe24 präsentiert

Hits & Horror-Show am "Lovely Days Festival"

Rockmusiker mit auffälligem Make-up und Handschuhen singt auf einer farbig beleuchteten Bühne.
© Zeidler
Alice Cooper, Foreigner, Manfred Mann’s Earthband und Co. lassen heute Eisenstadt abrocken. 8.000 Fans feiern beim von oe24 präsentierten "Lovely Days Festival" im Schlosspark ab.
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Geisterbräute, Kunstblut, Zwangsjacke und natürlich die Guillotine. Kultige Horror-Show für Eisenstadt. Heute präsentiert oe24 im malerischen Schlosspark das Lovely Days Festival bei dem Grusel-Altmeister Alice Cooper von "Poison" über "Feed My Frankenstein" bis "School‘s Out" alle legendären Hits zündet und dazu auch alle seine schaurigen Showgags auspackt

Alice Cooper liefert Albtraum-Show

Da wird eine Baby-Puppe mit einem Fleischermesser massakriert, Florett-Säbel geschwungen und Grusel-Opa Alice für seine Taten zuerst in die Zwangsjacke gesteckt. Ein augenzwinkernder Albtraum zwischen Rock und Schock, der ab 23 Uhr das Grande Finale hinter ein über 11-stündiges Hit-Programm setzt.

Person mit zerzausten Haaren und schwarzer Schminke trägt Zwangsjacke und hält Mikrofon auf Bühne.
Show-Gag: Alice Cooper wird für seine Gräueltaten in die Zwangsjacke gesteckt! © Thomas Zeidler

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Programm des Lovely Days Festivals 2026 mit Bandauftritten und Uhrzeiten auf lila Hintergrund.
Das Programm vom Lovely Days Festival. © Barracuda Music

Schon um 13.45 Uhr startet der heimische Bluesmeister Hans Theesink den Festival Reigen, der auch die Tribute-Band Clearwater Creedence Revival, The Troggs (Wild Thing), die Bluesrocker von Colosseum, Manfred Mann’s Earthband (Do Wah Diddy Diddy) sowie Foreigner (I Want to Know What Love Is) nach Eisenstadt bringt.

Am 3. Juli 2027 holt oe24 dann u.a. Lynyrd Skynyrd und The Australian Pink Floyd Show zum Lovely Days Festival . Ab Montag gibt‘s die Tickets.

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