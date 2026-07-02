oe24 holt die Legenden des Rock zum Lovely Days

Am Samstag rocken u.a. Alice Cooper und Foreigner das Lovely Days Festival. 2027 wird sogar noch legendärer, denn oe24 holt am 3. Juli 2027 Lynyrd Skynyrd, The Australian Pink Floyd Show oder 10cc nach Eisenstadt. Ab Montag gibt’s die Tickets!

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Zwei der größten Konzert-Hymnen aller Zeiten („Freebird“ und „Sweet Home Alabama“), 60 Jahre Südstaaten-Rock und das große Drama, als u.a. Sänger Ronnie Van Zant 1977 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Lynyrd Skynyrd zählen unbestritten zu den wichtigsten Rockbands aller Zeiten. Jetzt holt oe24 die seit 1964 aktiven Legenden zum Lovely Days Festival. Am 3. Juli 2027 rocken Lynyrd Skynyrd den malerischen Schlosspark in Eisenstadt und haben dafür auch The Australian Pink Floyd Show, 10cc, The Devon Allman Project und die Woodstock-Legenden von Ten Years After mit dabei. Die Tickets für die über 10-stündige Legendenparade gibt’s ab Montag (6. Juli) um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at

Mega-Programm am 3. Juli 2027 beim Lovely Days Festival in Eisenstadt. © Barracuda Music

Beste Tribute Band der Welt: The Australian Pink Floyd © Thomas Zeidler

Aussie Floyd feiern 70 Jahre "Animals"

Feiern "Skynyrd" 2027 in Eisenstadt den erdigen Südstaaten-Rock, so zelebriert The Australian Pink Floyd Show am Lovely Days das 50. Jubiläum des Pink-Floyd-Referenzwerks "Animals" mit epochalen Sound-Collagen wie "Dogs" oder "Sheep" und dem legendären aufblasbaren Känguru. Dazu liefert Graham Gouldman mit 10cc Chart-Hits wie "Dreadlock Holiday" oder "I’m Not in Love".

Woodstock-Legenden kommen nach Eisenstadt

Ten Years After waren 1969 schon bei Woodstock dabei und rocken 2027 am Lovely Days. © JL Visiongraphy

Devon Allman lässt im Schlosspark die Allman Brothers Band auferstehen und mit Ten Years After gibt’s sogar einen Hauch von Woodstock. Die Altrocker waren ja 1969 mit ewigen Klassikern wie "Spoonful", "Help Me" " oder „I’m going home" beim legendärsten aller Festivals mit dabei und lassen am 3. Juli 2026 auch den Schlosspark abrocken.