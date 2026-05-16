"Peinlich, unerträglich!" ORF blamiert sich bei ESC-Show

Fan-Wut auf den ORF! Das Vorprogramm für das ESC-Finale sorgt für Kopfschütteln.

Um 20:15 Uhr begrüßte die Deutsche Barbara Schöneberger die Zuschauer aus Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Die Countdown-Show läuft seit Jahren traditionell in allen drei deutschsprachigen Ländern.

"Hat der ORF nicht genügend kompetente Moderatorinnen? Diese Barbara S. ist unerträglich", regt sich eine Twitter-Userin auf.

"Peinlich, unerträglich", heißt es auf Social Media.

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24/24 © Getty Images Geheimfavorit Søren Torpegaard Lund hat bei „Før vi går hjem“ eine überdimensionale Glasbox dabei. Darin lassen fünf Tänzer lasziv das Becken kreisen. Kein Wunder also, dass er aufs Dach klettert und mitmachen will. Das gefällt den Fans! © Getty Images Swarovski und Ostrowski: Das Moderatoren-Team legt los! © Getty Images Swarovski und Ostrowski: Das Moderatoren-Team legt los! © Getty Images Swarovski und Ostrowski: Das Moderatoren-Team legt los! © Getty Images Die Eröffnung der Show © Getty Images Die Eröffnung der Show © Getty Images Die Eröffnung der Show © oe24/Martens Fans © Fuhrich Michael Ludwig © zVg Bundespräsident Van der Bellen ist da! © zVg Martina Reuter und ihr Vladi © oe24/Martens Angelika und Wolfgang Rosam © Fuhrich © Fuhrich Michael Lameraner und Adi Weiss © Fuhrich © oe24/Martens Fans © oe24/Martens Fans © oe24/Martens Fans © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © Fuhrich © oe24/Martens Fans © oe24/Martens Schlange vor der Stadthalle.

"Warum schafft es der ORF nicht einmal 1 Stunde vor dem ESC eine eigene Sendung zu machen?", lautet die berechtigte Frage.

Was ebenfalls für Unmut sorgte: Im Countdown wurde sich sehr ausführlich mit dem deutschen Beitrag von Sarah Engels beschäftigt, Cosmo und sein Tanzschein war nur eine Randnotiz.