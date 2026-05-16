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Dramatik pur: DAS wird heute beim Voting anders
© APA

Hochspannung

Dramatik pur: DAS wird heute beim Voting anders

16.05.26, 20:14
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Das ESC-Finale in der Wiener Stadthalle wird heuer noch spannender. Bei den Proben fiel sofort eine große Änderung beim Voting auf, die für maximale Dramatik sorgt. 

Das Voting wird heuer komplett anders präsentiert als noch im vergangenen Jahr. Im Jahr 2025 wurden die Punkte aus aller Welt noch klassisch Land für Land addiert, wobei die Zuschauer einfach sahen, wie sich die Gesamtpunkte nach und nach erhöhten.

Doch heuer setzen die Produzenten auf deutlich mehr Spannung und Dramatik. Schon bei den Proben in der Wiener Stadthalle fiel sofort auf, dass das Finale viel emotionaler und nervenaufreibender wirken soll.

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Geheimfavorit Søren Torpegaard Lund hat bei „Før vi går hjem“ eine überdimensionale Glasbox dabei. Darin lassen fünf Tänzer lasziv das Becken kreisen. Kein Wunder also, dass er aufs Dach klettert und mitmachen will. Das gefällt den Fans!

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Swarovski und Ostrowski: Das Moderatoren-Team legt los!

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Die Eröffnung der Show

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Schlange vor der Stadthalle.

Balken bringen mehr Dramatik

Im großen Finale werden die letzten zwei Länder mit den meisten Stimmen live eingeblendet. Direkt daneben erscheint ein großer Balken mit den jeweiligen Voting-Punkten, der sich langsam nach oben bewegt. Erst nach und nach wird sichtbar, welches Land tatsächlich vorne liegt. Damit bleibt die Entscheidung bis zur letzten Sekunde offen.

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