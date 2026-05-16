Song Contest: Swarovski strahlt in grünem Nacktkleid und Chopard-Schmuck

Victoria Swarovski sorgt in der aktuellen Show für absolute Hochspannung: Die Moderatorin glänzt nicht nur mit teurem Schmuck, sondern auch mit extrem riskanten Outfit-Wechseln.

Am Samstag liefert die Moderatorin Victoria Swarovski eine modische Zerreißprobe ab. Neben edlem Millionenschmuck von Chopard stehen vor allem ihre Outfits im Fokus der Aufmerksamkeit. Für einen ihrer spektakulärsten Kleiderwechsel hat sie sich nämlich ein extrem knappes Zeitfenster gesetzt und exakt 59 Sekunden Zeit zur Verfügung.

Auftakt im grünen Kleid

© Getty Images

Dass sich der logistische Aufwand für die Showausstattung auf jeden Fall lohnt, bewies bereits der erste Look des Abends. Gleich zu Beginn der Show begeisterte sie die Zuschauer in einem auffälligen grünen Nacktkleid. Geschmückt mit zahlreichen Glitzer-Applikationen sorgt sie bei ihren Fans für Schnappatmung.

Risiko hinter den Kulissen

© Getty Images

Bei diesem extrem straffen Zeitplan hinter der Bühne darf absolut nichts schiefgehen. Ihr persönliches Motto für das modische Experiment lautet daher auch ganz pragmatisch: „Der Reißverschluss muss halten – alles andere wäre blöd.“