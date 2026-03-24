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Thomas Stipsits
© Screenshot/ORF

Bei Budgen

Thomas Stipsits spricht über neue Freundin & sein großes Namens-Rätsel

24.03.26, 14:17
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Kabarettist und Schauspieler Thomas Stipstits war zu Gast bei "Hinter den Schlagzeilen".

Bald ist er als René Benko zu sehen, er ist als Cozy-Crime-Autor berühmt: Thomas Stipsits war nun zu Gast bei "Hinter den Schlagzeilen - Bei  Budgen ".

Thomas Stipsits
© Screenshot/ORF

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So ist sein Name

Die erste Frage des smarten Moderators war eine, die sich bestimmt schon viele gestellt haben. Wie spricht man Stipsits eigentlich richtig aus? Mit "sch" in der Mitte oder lieber doch mit "s" oder ganz anders? Stipstits himself ist das eher egal, denn es sei alles ein bisserl richtig, klärt er auf. Einmal sei er als Thomas Maurer vorgestellt worden - das sei dann aber falsch.

 

Der Talk drehte sich um seine Rolle als René Benko, über persönliche Erfahrungen mit Flüchtlingen oder sein Burnout. Aber auch Neuigkeiten verrät er.

Stipsits
© ORF

Neue Frau

Er spricht über die neue Frau an seiner Seite, die ihn auch zu einer Preisverleihung begleitet hat: "Ich bin seit einiger Zeit glücklich liiert mit ihr und sie ist ein großer Rückhalt." In der Öffentlichkeit möchte sie allerdings nicht stehen. Sie habe nichts mit Schauspielerei und Medien zu tun, so Stipsits.

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