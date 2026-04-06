Mercedes crasht in Tunnel-Portal: Beifahrerin (17) tot

Bei einem Autounfall auf der Wiener Außenring-Schnellstraße (S1) bei Korneuburg ist am frühen Montagvormittag eine Beifahrerin getötet worden.

Die Polizei bestätigte auf APA-Anfrage eine entsprechende Information der Freiwilligen Feuerwehr Korneuburg. Der Unfallwagen prallte aus noch unbekannter Ursache mit der Beifahrerseite gegen Anpralldämpfer vor dem Tunnel Kreuzenstein. Zwei weitere Personen wurde verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.00 Uhr in Fahrtrichtung Korneuburg. Nach dem Anprall gegen den Dämpfer wurde der Pkw in Richtung Mittelleitschiene geschleudert. Die Beifahrerin musste mittels Bergeschere aus dem Fahrzeugwrack befreit werden, für sie kam jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Räumung der S1 gestaltete sich aufgrund der weit verstreuten Trümmerteile schwierig und aufwendig, sie dauerte rund eine Stunde. Während dieser Zeit war die S1 im betroffenen Bereich gesperrt.