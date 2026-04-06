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Essen liefern
© GettyImages Jackyenjoyphotography

2 Verletzte

Essenslieferant stach mit Schraubenzieher auf Restaurant-Mitarbeiter ein

06.04.26, 15:28
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Ein 34-Jähriger ging auf zwei Restaurant-Mitarbeiter los. Er wurde festgenommen.

Tirol. Bei einer Auseinandersetzung dreier Männer vor einem Gastronomiebetrieb in Innsbruck-Amras sind am Sonntagabend ein 23-Jähriger und ein 29-Jähriger verletzt worden. Nach zunächst verbalem Streit schlug ein 34-Jähriger dem 23-Jährigen ins Gesicht, den 29-Jährigen soll er mit einem Schraubenzieher im Bereich der Rippen verletzt haben. Nach kurzer Flucht wurde der 34-Jährige festgenommen, er zeigte sich nicht geständig, informierte die Polizei.

Auf der Flucht gefasst

Bei dem 34-Jährigen handelt es sich um einen Essenslieferanten, die anderen beiden Männer sind Mitarbeiter des Gastronomiebetriebs. Nach einer ersten verbalen Auseinandersetzung zwischen den drei Männern aus Syrien hatte der 34-Jährige vor dem Restaurant auf seine beiden Landsleute gewartet. Wieder wurde gestritten, in weiterer Folge wurde der 34-Jährige handgreiflich und zückte den Schraubenzieher.

Er wurde auf seiner Flucht von einer Streife der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) angehalten, der Schraubenzieher wurde sichergestellt. Die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

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