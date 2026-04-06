Häftling unter Drogen am Steuer von Auto erwischt

Dem Strafgefangenen war bereits die Lenkberechtigung entzogen. Zudem wurden Drogen bei ihm gefunden.

Wien. Ein Freigänger aus einer Justizanstalt ist Sonntagmittag in der Wallgasse in Wien-Mariahilf durch Suchtmittel beeinträchtigt am Steuer eines Pkw erwischt worden. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger hatten die Beamten des Stadtpolizeikommandos Margareten bereits zuvor bei dem geparkten und zu diesem Zeitpunkt leeren Wagen eine offene Tür gefunden und eine Nachricht in die Windschutzscheibe gesteckt. Als sie später erneut vorbeifuhren, sahen sie den 40-Jährigen im Auto.

Freigang frühzeitig beendet

Sie beobachteten, wie er den Pkw in Betrieb nahm, augenscheinlich aber unter Drogeneinfluss stand. Die Uniformierten nahmen ihn mit. Ein Amtsarzt bestätigte die Suchtmittelbeeinträchtigung. Dem österreichischen Staatsbürger wurde der Führerschein abgenommen, da sich herausstellte, dass ihm die Lenkberechtigung bereits entzogen war. Bei der Durchsuchung wurden Substitutionsmittel sichergestellt.

Für den Wagen hatte der 40-Jährige einen Schlüssel - das Auto gehörte einer Verwandten, die es ihm überließ. Weitere Erhebungen ergaben, dass es sich um einen Strafgefangenen auf Freigang handelte. Dieser wurde frühzeitig beendet und der Mann in eine Justizanstalt gebracht.