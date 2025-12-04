Radwegabschnitt entlang Brückenstraße in Korneuburg fertig

Heute gaben LAbg. Hubert Keyl in Vertretung von LH-Stellvertreter Udo Landbauer (beide FPÖ) gemeinsam mit Bürgermeister LAbg. Christian Gepp und Christof Dauda vom NÖ Straßendienst den neuen Radwegabschnitt entlang der Brückenstraße in Korneuburg offiziell frei.

Die Stadtgemeinde Korneuburg hat, unterstützt durch die Radwegförderung des Landes NÖ, entlang der Brückenstraße zwischen der Kreuzung mit dem Kleingartenweg und der Kreuzung mit dem Weißen Weg ein Radwegprojekt umgesetzt.

Zur Ausgangslage: Eine Gehwegverbindung ist von der Donaustraße bis zum Scheibenstand durchgängig vorhanden. Da sich die Wohnsiedlung in den letzten Jahren immer mehr vergrößert hat, ist vorgesehen, ein Geh- und Radwegprojekt abschnittsweise umzusetzen. Die Arbeiten für den ersten Abschnitt (Kleingartenweg bis Weißer Weg) sind nun fertiggestellt. Die weiteren Bauabschnitte sind im Jahr 2026 geplant. Radfahrerinnen und Radfahrer müssten bei ihren Fahrten die Brückenstraße gemischt mit der KFZ- Verkehr benutzen.

Ausführung des Radweges

Der bestehende, sanierungsbedürftige Gehsteig an der Südseite der Brückenstraße wurde aufgrund seines desolaten Zustands vollständig entfernt und um ausreichend Platz für einen Radweg zu erhalten, wurde der komplette Straßenquerschnitt neu dimensioniert. Mit einem entsprechenden Konstruktionsaufbau wurde der rund 220 m lange Zweirichtungsradweg in einer Breite von 2,00 m zuzüglich eines 0,75 m breiten, erforderlichen Schutzstreifen zu den Parkflächen ausgeführt. Als Abgrenzung zum Gehweg bzw. bei den Straßenquerungen sowie bei den Einfahrten wurde eine entsprechende Bodenmarkierung aufgebracht. Die Arbeiten wurden von der Leyrer & Graf in einer Bauzeit von rund 11 Wochen durchgeführt. Die Förderabwicklung erfolgt durch den NÖ Straßendienst. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund € 100.000,- wobei 60% vom Land NÖ und 40% von der Stadtgemeinde Korneuburg getragen werden.