Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Radwegabschnitt entlang Brückenstraße in Korneuburg fertig
© NÖ Straßendienst

Straßenarbeiten

Radwegabschnitt entlang Brückenstraße in Korneuburg fertig

04.12.25, 11:59
Teilen

Heute gaben LAbg. Hubert Keyl in Vertretung von LH-Stellvertreter Udo Landbauer (beide FPÖ) gemeinsam mit Bürgermeister LAbg. Christian Gepp und Christof Dauda vom NÖ Straßendienst den neuen Radwegabschnitt entlang der Brückenstraße in Korneuburg offiziell frei. 

Die Stadtgemeinde Korneuburg hat, unterstützt durch die Radwegförderung des Landes NÖ, entlang der Brückenstraße zwischen der Kreuzung mit dem Kleingartenweg und der Kreuzung mit dem Weißen Weg ein Radwegprojekt umgesetzt.  

Zur Ausgangslage: Eine Gehwegverbindung ist von der Donaustraße bis zum Scheibenstand durchgängig vorhanden. Da sich die Wohnsiedlung in den letzten Jahren immer mehr vergrößert hat, ist vorgesehen, ein Geh- und Radwegprojekt abschnittsweise umzusetzen. Die Arbeiten für den ersten Abschnitt (Kleingartenweg bis Weißer Weg) sind nun fertiggestellt. Die weiteren Bauabschnitte sind im Jahr 2026 geplant. Radfahrerinnen und Radfahrer müssten bei ihren Fahrten die Brückenstraße gemischt mit der KFZ- Verkehr benutzen.

Ausführung des Radweges

Der bestehende, sanierungsbedürftige Gehsteig an der Südseite der Brückenstraße wurde aufgrund seines desolaten Zustands vollständig entfernt und um ausreichend Platz für einen Radweg zu erhalten, wurde der komplette Straßenquerschnitt neu dimensioniert. Mit einem entsprechenden Konstruktionsaufbau wurde der rund 220 m lange Zweirichtungsradweg in einer Breite von 2,00 m zuzüglich eines 0,75 m breiten, erforderlichen Schutzstreifen zu den Parkflächen ausgeführt. Als Abgrenzung zum Gehweg bzw. bei den Straßenquerungen sowie bei den Einfahrten wurde eine entsprechende Bodenmarkierung aufgebracht. Die Arbeiten wurden von der Leyrer & Graf in einer Bauzeit von rund 11 Wochen durchgeführt. Die Förderabwicklung erfolgt durch den NÖ Straßendienst. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund € 100.000,- wobei 60% vom Land NÖ und 40% von der Stadtgemeinde Korneuburg getragen werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden