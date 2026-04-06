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Stich- und Schussverletzungen: Frau (39) tot im Garten gefunden
© Apa

Ehemann verdächtig

Stich- und Schussverletzungen: Frau (39) tot im Garten gefunden

Von
06.04.26, 09:54
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Eine brutale Bluttat ereignete sich am Ostersonntag in Niederösterreich. Eine 39-jährige Frau wurde tot in ihrem Garten gefunden. oe24 kennt die ersten Details. 

Die Frau wurde mit Stich- und Schussverletzungen tot in ihrem eigenen Garten gefunden, das erklärte die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt gegenüber oe24.

Serbisch-kosovarische Staatsangehörige

Die Frau soll laut Medienberichten von ihrem Mann getrennt gelebt haben. Es handelt sich um eine 39-Jährige mit serbisch-kosovarischer Staatsangehörigkeit.

47-jähriger Österreicher

Tatverdächtig ist nach Auskunft der Staatsanwaltschaft ein 47-jähriger Österreicher, ihr Ehemann. Er ist bereits in Gewahrsam, ihm droht nun als Nächstes U-Haft. Ein mögliches Tatmotiv ist nach ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Streit in der Familie.

Am Ostersonntag

Die Tat ereignete sich am Nachmittag des Ostersonntags im niederösterreichischen Sooß. Wie die Frau zu Tode kam, ob sie möglicherweise erstochen oder erschossen wurde, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen.

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