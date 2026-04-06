Skilifte gerettet: Neuer Chef lässt Königsberg aufatmen

Die Königsberg-Lifte in Hollenstein/Ybbs sind vorerst gerettet, dem neuen Besitzer sei Dank.

Nach langer Unsicherheit heißt es Aufatmen in Hollenstein/Ybbs, denn: Die Königsberg-Lifte bleiben in Betrieb. Zuletzt stand das kleine Skigebiet im Mostviertel wirtschaftlich stark unter Druck. Zu wenig Schnee brachte zu wenige Gäste, ein Weiterbetrieb schien kaum noch möglich.

Jetzt hat Wirt Peter Jagersberger die Lifte übernommen und damit die Wintersaison vorerst gesichert. In der vergangenen Saison liefen die Anlagen an nur 30 Tagen, wodurch der Andrang hinter den Erwartungen blieb. Die Lösung lautet: Investitionen. Gemeinsam mit zwei Unternehmern ist geplant, zumindest zwei Lifte künstlich zu beschneien. Das würde die Situation verbessern und die Abhängigkeit vom Wetter deutlich reduzieren.

Im Ort sorgt die Rettung für Erleichterung, viele hoffen auf eine gesicherte Zukunft. Gleichzeitig wurde der Sommerbetrieb jedoch eingestellt. Der Bikepark ist leider Geschichte, weil er sich schlicht nicht mehr rechnet.