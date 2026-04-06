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Esterházypark
© Wikipedia

Opfer verletzt

Vier junge Männer im Wiener Esterházy-Park überfallen

06.04.26, 12:24
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Die vier Opfer wurden von zehn Personen attackiert und ausgeraubt. Eine Fahndung nach den Verdächtigen verlief negativ.

Wien. Einen etwas mysteriösen Überfall hat es in der Nacht auf Montag in Wien-Mariahilf gegeben: Vier junge Männer wurden kurz vor 23 Uhr in der Nähe des Esterházy-Parks von zehn Personen gestoppt und aufgefordert, ihnen mit ihrem Wagen in den Park zu folgen. Das Quartett leistete dem offenbar auch Folge. Im Park wurden die vier von der anderen Gruppe ohne Anlass attackiert und ihrer Handys und ihres Bargeldes beraubt. Die Opfer wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Laut Philipp Haßlinger wurden keine unabhängigen Augenzeugen gefunden. Es gab lediglich Ohrenzeugen. Der Wagen, mit dem die vier in den Park gefahren waren, wurde beschädigt.

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