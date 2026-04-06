Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
31-Jähriger prügelte eigene Mutter bewusstlos
© GettyImages Spitzt-Foto

Krankenhaus

31-Jähriger prügelte eigene Mutter bewusstlos

06.04.26, 15:38
Teilen

Der 31-Jährige schlug die Terrassentür mit einem Sessel ein und attackierte seine Mutter und seinen Bruder.

Kärnten. Ein Villacher hat am Sonntagabend seine eigene Mutter in deren Haus bewusstlos geschlagen und auch seinen Bruder attackiert und bedroht. Danach rannte der 31-Jährige davon, wurde aber wenig später im Stadtgebiet von Villach festgenommen. Da er die Terrassentür beim Haus seiner Mutter eingeschlagen hatte, um hineinzukommen, hatte er eine stark blutende Handverletzung. Diese wurde versorgt. Dann wurde er ins Polizeianhaltezentrum gebracht, hieß es in einer Aussendung am Montag.

Der Mann hatte zuerst gegen 19.40 Uhr mit einem Sessel die Terrassentür der Wohnung seiner Mutter eingeschlagen. Anschließend ging er auf die 53-jährige Frau und seinen 32-jährigen Bruder los. Er schlug sie nieder, die Mutter verlor sogar das Bewusstsein. Anschließend flüchtete er. Während die Mutter ins Krankenhaus gebracht wurde, fassten die Beamtinnen und Beamten den Verdächtigen.

Er wird wegen des Verdachts der Körperverletzung, Sachbeschädigung und gefährlichen Drohung angezeigt. Gegen ihn wurde auch ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Der 32-jährige Bruder gab an, dass er nicht verletzt worden sei. Das Motiv für den Gewaltausbruch ist nicht bekannt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen