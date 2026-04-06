31-Jähriger prügelte eigene Mutter bewusstlos

Der 31-Jährige schlug die Terrassentür mit einem Sessel ein und attackierte seine Mutter und seinen Bruder.

Kärnten. Ein Villacher hat am Sonntagabend seine eigene Mutter in deren Haus bewusstlos geschlagen und auch seinen Bruder attackiert und bedroht. Danach rannte der 31-Jährige davon, wurde aber wenig später im Stadtgebiet von Villach festgenommen. Da er die Terrassentür beim Haus seiner Mutter eingeschlagen hatte, um hineinzukommen, hatte er eine stark blutende Handverletzung. Diese wurde versorgt. Dann wurde er ins Polizeianhaltezentrum gebracht, hieß es in einer Aussendung am Montag.

Der Mann hatte zuerst gegen 19.40 Uhr mit einem Sessel die Terrassentür der Wohnung seiner Mutter eingeschlagen. Anschließend ging er auf die 53-jährige Frau und seinen 32-jährigen Bruder los. Er schlug sie nieder, die Mutter verlor sogar das Bewusstsein. Anschließend flüchtete er. Während die Mutter ins Krankenhaus gebracht wurde, fassten die Beamtinnen und Beamten den Verdächtigen.

Er wird wegen des Verdachts der Körperverletzung, Sachbeschädigung und gefährlichen Drohung angezeigt. Gegen ihn wurde auch ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Der 32-jährige Bruder gab an, dass er nicht verletzt worden sei. Das Motiv für den Gewaltausbruch ist nicht bekannt.