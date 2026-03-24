Brucknerhaus Linz - Saison 2026/27 sprüht vor neuen Formaten

In der neuen Saison stehen150 Eigenveranstaltungen auf dem Programm.

Linz. Das Brucknerhaus Linz hat am Dienstag das Saisonprogramm 2026/2027 präsentiert. Für den neuen Künstlerischen Direktor des Hauses, Norbert Trawöger, und sein dramaturgisches Team, ist es das erste Jahresprogramm und sprüht, ergänzend zum sinfonischen, kammermusikalischen und solistischen Angebot, vor neuen Formaten.

Unter den über 150 Eigenveranstaltungen der kommenden Saison befinden sich Schwerpunkte, mit denen Kinder in die Welt der Musik eintauchen können. So wird es bereits für Ein- bis Dreijährige und ihre erwachsene Begleitung Angebote im "Bruckner-Häuschen" geben. Weiter geht es für Kinder ab drei Jahren und dann für ab sechs Jahren. Das Brucknerhaus arbeitet dabei mit der Musikschule Linz, der Bruckner Universität Linz und dem oberösterreichischen Chorverband zusammen.

Die bereits beworbene Konzertreihe "Orchester der Welt" bringt in der Saison 26/27 u. a. das Amsterdamer Concertgebouw Orchestra unter Klaus Mäkelä, die Wiener Philharmoniker und die Bamberger Symphoniker ins Brucknerhaus.

Welser Möst zu Bruckners Todestag in Linz

Der Concentus Musicus Wien und der Wiener Singverein kommen für Bachs "Matthäus Passion" nach Linz. An Bruckners Todestag musiziert The Cleveland Orchestra unter Franz Welser Möst im Brucknerhaus. Riccardo Chailly und die Filarmonica della Scala begehen Bruckners Geburtstag. Der russische Meisterpianist Grigory Sokolov, 2004 und 2012 bei den OÖ. Stiftskonzerten zu Gast, feiert am 21. Mai sein Brucknerhaus-Debüt.

Die optische Gestaltung des Saison-Programmbuches erfolgte mit Bildern Anton Bruckners, die übermalt wurden von Künstlerinnen und Künstlern des Instituts "Schön für besondere Menschen", das sich als Zentrum für mehrfach beeinträchtigte Menschen versteht.