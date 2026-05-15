Bauernregel: "Die Kalte Sophie macht alles hie"

Die „Kalte Sophie“ ist der krönende, wenn auch gefürchtete Abschluss der sogenannten Eisheiligen.

Diese Fünfergruppe besteht aus Mamertus (11. Mai), Pankratius (12. Mai), Servatius (13. Mai), Bonifatius (14. Mai) und eben Sophie (15. Mai).

In der bäuerlichen Wetterkunde gilt der 15. Mai als der Tag, an dem das Risiko für nächtliche Bodenfröste – die sogenannten Strahlungsfröste – endlich endet. Sobald die Sonne am 15. Mai untergegangen ist, so die Hoffnung der Landwirte und Hobbygärtner seit Generationen, sollte die gefährliche Kaltluftströmung aus dem Norden abgeklungen sein. Wer seine empfindlichen Pflanzen erst nach diesem Datum ins Freie setzt, ist auf der sicheren Seite.

Die bekanntesten Bauernregeln

Die Volksweisheiten rund um den 15. Mai sind vielfältig und spiegeln die Sorge wider, die die Bauern über Jahrhunderte hinweg um ihre Ernte hatten. Hier sind einige der bekanntesten Sprüche, die den Übergang zum Sommer einläuten:

„Pankraz, Servaz, Bonifaz machen erst der Sophie den Spaß.“ Dies verdeutlicht, dass erst mit der Ankunft der Sophie die winterliche Gefahr gebannt ist.

„Vor Bonifaz kein Sommer, nach der Sophie kein Frost.“ Eine klare Handlungsanweisung für die Aussaat und das Auspflanzen.

„Sophie vergisst nie.“ Dieser kurze Satz erinnert daran, dass auch ein eigentlich warmer Mai immer noch einen letzten Kälteeinbruch bereithalten kann.

„Pflanze nie vor der Kalten Sophie.“ Die goldene Regel für jeden Gärtner.

„Die Kalte Sophie macht alles hie.“ Dieser Spruch ist an Deutlichkeit kaum zu übertreffen. Das Wort „hie“ bedeutet ischlicht „kaputt“ oder „erfroren“. Wer sich nicht an die Regeln hält, riskiert, dass der Frost die gesamte Aussaat vernichtet – die Pflanzen sind dann „hinüber“. Es ist eine warnende Erinnerung daran, dass der vermeintliche Frühsommer ein tückisches Gesicht haben kann.

Meteorologie vs. Tradition

Wissenschaftlich betrachtet ist das Phänomen der Eisheiligen durchaus belegt. In Mitteleuropa kommt es um diese Zeit häufig zu einer sogenannten „Wetterlagen-Singularität“. Dabei fließt kalte Polarluft nach der Erwärmung der Kontinentalmassen im Frühjahr nach Süden.

Interessanterweise hat sich dieser Termin durch die Gregorianische Kalenderreform im Jahr 1582 jedoch leicht verschoben. Meteorologen weisen darauf hin, dass die ursprünglichen „Eisheiligen“ nach heutigem Kalender eigentlich erst zwischen dem 19. und 23. Mai stattfinden würden. Zudem sorgt der Klimawandel für immer mildere Frühjahre, wodurch die Frostgrenze in vielen Regionen bereits früher erreicht ist. Dennoch hält sich die Tradition hartnäckig – vielleicht auch deshalb, weil ein vorsichtiger Gärtner lieber auf Nummer sicher geht, als seine Setzlinge einer unerwarteten Frostnacht zu opfern.